Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu çıkışı "Türk halkına yalan söylemekte ve aldatmakta"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ son günlerde Süleyman Soylu ile olan tartışması ile gündemde. Son olarak Soylu hakkında açıklamalarda bulunan Ümit Özdağ, Soylu için "Soylu Suriyelilerin sözde entegrasyon politikasını yürütürken Türk halkını yanlış yönlendirmekte ve yanlış bilgi vermekte. Türk halkına yalan söylemekte ve aldatmaktadır." şeklinde çarpıcı ifadelerde bulundu.

Zafer Partisi'nin Soylu ve ekibinin söylediği yalanları ifşa eden bir parti olduğunu belirten Özdağ, kendisiyle girdiği her tartışmayı kaybettiğini söyleyerek "Zafer Partisi sığınmacıların vatanlarına dönmesi için çalışmaktadır. Soylu ise sığınmacıların Türkiye'de kalması için mücadele etmekte ve Soros'la aynı çizgiyi temsil etmektedir." dedi.

"SOYLU VE EKİBİ TEHLİKELİ BİR OYUN OYNUYOR"

Yurt içinde ve yurt dışında Türkiye'nin güvenliği konusunda güvenlik amaçlı bazı operasyonlarda bulunduğunu belirten Özdağ , kendisine operasyon çocuğu dediği Süleyman Soylu için de "Soylu'nun yer aldığı operasyonlarla benim yer aldığım operasyonlar arasında çok fazla fark var. Onun hangi operasyonları yaptığını Youtube'den birazcık dolaşınca bütün Türkiye hatta bütün dünya izledi." dedi.

Açıklamalarında Süleyman Soylu'nun Türk kadınlarının ve kızlarının videolarını çekerek sosyal medyada paylaştığı savunmacıları savunduğunu ancak Türk halkını savunmadığını söyledi. Sessiz İstila filmine yaptığı eleştirilerden dolayı yabancı fonlardan para almakla suçlandığını söyleyen Özdağ," Soylu benim banka hesaplarımı kontrol ediyorsunuz, kredi hesaplarımı kontrol ediyorsunuz, borçla çalıştığımı biliyorsunuz. Sana söz veriyorum, yeni borç alacağım, yeni videolar çektireceğim." şeklinde Soylu'ya çıkışan Ümit Özdağ, Soylu ve ekibinin tehlikeli bir oyun oynadığını söyleyerek Haziran 2015 - Kasım 2015 arasındaki sürece benzer bir durumun şimdilerde sığınmacılar üzerinden planlandığı vurgusunu yaptı.