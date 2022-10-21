Ümit Özdağ'ın desteğini istediği vatandaştan sert sözler: "Ucubelere destek vermem, 'Biz Tayyip Erdoğan’ı yeneceğiz' diyorsanız ucubesiniz"

Bir dizi ziyaret için Bolu'ya gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, programı kapsamında şehitliği ziyaret etti. Daha sonra cuma namazını kılan Özdağ, İzzet Baysal Caddesi'ndeki esnafları ziyaret ederek sohbet etti.

Bu sırada Mustafa Bayındır isimli vatandaş, Özdağ'a "Askerimize hakaret edenlere neden ağzınızı açmazsınız? Bu insanların söylediklerine ağzınızı açmıyorsunuz da esnafı geziyorsunuz?" diye sordu. Özdağ ise "Bizi başkasıyla karıştırıyorsunuz" yanıtını verdi.

DESTEK İSTERİZ DEDİ, VATANDAŞ AĞZINA NE GELİRSE SÖYLEDİ

Kısa bir süre tartışma sonrası Özdağ, Bayındır'a "Desteğinizi isteriz" dedi. Bunun üzerine Bayındır, "Ben destek vermem. Ucubelere destek vermem." ifadelerini kullandı. Özdağ nedenini sorunca Bayındır, "Size ucube diyorum. Birlik, beraberlik varken Türk düşmanlarına karşı birlik olmuyorsanız, ayrı ayrı baş çekiyorsanız. 'Biz Tayyip Erdoğan’ı yeneceğiz' diyorsanız ucubesiniz" dedi.

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ÖZDAĞ: HİÇBİR ŞEY SÖYLEME ARTIK

Bayındır’ın "Bir şey daha söyleyeceğim" sözü üzerine Özdağ, "Hiçbir şey söyleme artık" diyerek ziyaretlerine devam etti.