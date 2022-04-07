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  3. Ümit Özdağ'ın 'Mansur Yavaş' çıkışı çok konuşulmuştu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş yanıt geldi!

Ümit Özdağ'ın 'Mansur Yavaş' çıkışı çok konuşulmuştu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş yanıt geldi!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş" diyerek çağrı yapmasının ardından Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu.

Mansur Yavaş'la ilgili "Cumhurbaşkanı adayımız" çıkışı Ankara kulislerini hareketlendirdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı önermiş ve Yavaş'ı göreve çağırmıştı.

Ümit Özdağ'ın 'Mansur Yavaş' çıkışı çok konuşulmuştu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş yanıt geldi!

ÜMİT ÖZDAĞ: "ADAYIMIZ MANSUR YAVAŞ"

Özdağ yaptığı açıklamada bir sosyal bilimci olarak toplumun değişik kesimleriyle yaptıkları temaslarda Türkiye’nin sorunlarını çözecek cumhurbaşkanı olarak Mansur Yavaş’ın görüldüğünü belirtmiş; Millet İttifakı’nın aday göstermesi halinde Yavaş’ı destekleyeceklerini söylemişti.

Söz konusu açıklamaların ardından gözler Mansur Yavaş'a çevrilirken, Yavaş cephesinden bu haberlerler bir ilgileri olmadığı açıklaması geldi.

Özdağ'ın 'Mansur Yavaş' çıkışı sonrası ne diyeceği en çok merak edilen isimlerden biri de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Özdağ'ın açıklamalarına ilk kez yanıt verdi.

Ümit Özdağ'ın 'Mansur Yavaş' çıkışı çok konuşulmuştu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş yanıt geldi!

"MEMNUNİYET VERİCİ"

Halk TV yazarı Fikret Bila'ya konuşan Kılıçdaroğlu,“Cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu olunca akla bir CHP’li ismin gelmesi memnuniyet verici. Sayın Özdağ’ın cumhurbaşkanı adayı olarak bir CHP’liyi önermesi güzel bir şey. Buna memnun oldum. Kimse merak etmesin. Bu kötü gidişi durduracağız. Millet İttifakı’nın adayı cumhurbaşkanı olacak. Kimin aday olacağı konusunda anahtar 6’lı masa. 6 lider adayı belirleyecek. Biz 6 genel bakan bir kader birliği yaptık. Demokrasi, insan hakları, ifade özgürlüğü, medya özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, ekonomik krizin çözülmesi, vatandaşlarımızın insanca yaşama koşullarına kavuşturulması, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi gibi demokratik, sosyal hukuk devletinin tüm kurallarını ve kurumlarını hayata geçireceğiz. İktidara geldiğimizde 5 ay içinde Türkiye rahatlayacak, vatandaşlarımız nefes alacak.” ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ'ın 'Mansur Yavaş' çıkışı çok konuşulmuştu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş yanıt geldi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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