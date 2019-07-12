Ümmü Gülsüm Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

ÜMMÜ GÜLSÜM KİMDİR?

Doğum tarihi : 04.Mayıs.1904 Ölüm tarihi : 03.Şubat.1975

Ümmü Gülsüm kaç yaşında öldü : 71

Kilo & Boy :

Burcu : Boğa

Meslek : Şarkıcı,

Ümmü Gülsüm doğum yeri : Tamay Zahayra, Dakhaliye Eyaleti, Mısır

Ölüm yeri : Kahire, Mısır

ÜMMÜ GÜLSÜM BİYOGRAFİSİ

Ümmü Gülsüm, tam adı Ümmü Gülsüm İbrahim Elbeltaci’dır. 4 Mayıs 1904 tarihinde Mısır’da Dakhaliye eyaletinde Tamay Zahayra köyünde bir imamın kızı olarak doğmuştur. Babası İbrahim Elbeltaci tarafından keşfedilen sesinin ilk eğitimini henüz beş yaşındayken Kur'an-ı Kerîm okumayı öğrenerek yaptı. Kuran’ın tamamını ezbere okuyabiliyordu. 12 yaşına geldiği zaman ise babası tarafından üzerine erkek giysileri giydirilerek komşularına ve yakın köylere, özellikle Ramazan gecelerinde götürülerek ilahiler, kasideler ve Kuran okutulurdu. Erkek giysileri giydirilirdi, çünkü o dönemde küçük kızların şarkı söylemeleri günah olarak kabul edilirdi.

1923 yılında babası Kahire'ye götürerek ses eğitimi aldırdı. Kahire'de kısa sürede ünlenerek Şair Ahmad Rami, Muhammed Abdülvahab gibi sanatçıların arasına karıştı. Kariyerinin bu noktasında Ahmad Rami adında ünlü bir şairle tanıştırıldı ve dersler almaya başladı, çünkü Mısır bilindiği üzere Arapça’nın en düzgün kullanıldığı yerdir ve halkın konuştuğu Arapça ile Klasik Arap müziğinde kullanılan ‘Fasih Arapça’ arasında farklılıklar vardır. :Şiir ve Fasih Arapça dersleri için götürüldüğü Ahmad Rami’nin onun için yazdığı yaklaşık yüz otuz yedi şarkıyı da daha sonraları seslendirecekti

Ancak 1926’dan sonra aşk şarkıları okumaya ve 1928 yılına gelindiğinde ise artık Kahire’nin en başarılı icracıları arasında ilk sırada sayılmaya başladı. Mısır Kralı Faruk döneminde kralın doğum gününde şarkılar okuyacak kadar saray çevresinde el üzerinde tutuldu. Sesi erkekle kadın sesi arasında bir ses olarak tanımlandı. Mısır Radyosu’nun 1934 yılında kurularak, onun şarkılarına yer vermesi ile tüm Ortadoğu’da tanınması gerçekleşti.

1935 yılında ise Mısır film piyasasına girdi ve Mısır'da geniş halk kitlelerine ulaşmak için sinemayı ustalıkla kullandı ve o dönemde bütün Ortadoğu ve Türkiye'de de gösterilen altı filmde başrol oynadı

1937 yılında Mısır Radyosu ile yaptığı ve her ayın ilk Cuma gecesi (yani Perşembe gecesi) saatlerce sürecek canlı konser programlarıyla ününün doruğuna ulaşmayı başardı. Böylece kendisini konserlerinde izleyemeyecek kadar yoksul olan halkına ulaştığı gibi Fas'tan Türkiye'ye kadar olağanüstü büyük bir coğrafyada sesini sevenlerine duyurdu.

Krallık rejiminin 1952'de sona ermesiyle Ümmü Gülsüm'ün radyo konserleri kısa bir süre yasaklandıysa da bu yasak, yanlışlığın anlaşılmasıyla bizzat Mısır Arap milliyetçilerinin başı ve Ümmü Gülsüm hayranı Cemal Abdülnasır’ın emriyle kaldırıldı.

Ümmü Gülsüm, Arap ülkeleri dışında sadece Fransa'da 1967 yılında bir konser verdi. Paris Olympia Konser Salonu'nda olağanüstü ilgiyle karşılanan bu muhteşem konserin ardından Ortadoğu sazlarıyla bu salonda yıllar sonra eserler icra eden tek sanatçı Bülent Ersoy oldu.

Kralın amcalarından biri olan Şerif Sabri Paşa 1946′da Ümmü Gülsüm ile evlenmek istedi, ancak sanatsal başarısı ne olursa olsun bir Nil köylüsünü kendilerine asla denk görmeyen kraliyet ailesi, bu evliliğe şiddetle karşı çıktı. Evlenemeyince çok üzüldü. Aşk hayatındaki hayal kırıklığı yüzünden duygusal olarak çöküntü yaşadığı bu dönemde Gülsüm, bestekar ve udi Mahmut Şerif’le evlendi ancak bu evlilik birkaç gün sürdü.

1954 yılında şair Ahmed Rami’nin kendisiyle tanıştırdığı Dr. Hasan el Hifnavi ile evlendi. Hiç çocuğu olmadı.

Ümmü Gülsüm, 3 Şubat 1975 tarihinde Kahire’de 71 yaşında öldü.

Ümmü Gülsüm mezzosoprano-kontralto arası bir sese sahiptir. Sesi kadın ve erkek sesi arasında bir ses olarak kabul edilir. Yedi ile sekiz oktav arası bir sese sahiptir. Ses telleri her saniye yaklaşık 14.000 titreşim üretmektedir, ancak gençliğindeki titreşimin ne kadar olduğu hesaplanamamıştır. Eşsiz bir sesi ve nefesi vardı. Aynı notayı bir buçuk dakika boyunca basabildiği de bunun eşsiz örneklerinden biridir. Sesinin yıllara rağmen hiç bozulmaması da en önemli özelliğidir. Çünkü o dönemde konserlerin yapıldığı salonlarda sigara içilmesi serbestti.

Filmleri :

Nashid al-Amal

Wedad

Dananir

Fatmah

Aydah

Salamah