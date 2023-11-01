Ümraniye'de akan trafikte korna çaldın kavgası! Camları defalarca yumrukladı!

Ümraniye'de kendisine korna çalan aracın önünü keserek durduran trafik magandaları, durdukları aracın camlarını defalarca yumrukladı. O anlarda aracın içindeki sürücü "akşama haberlerdesiniz" diyerek kayda aldı.

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Ümraniye'de akan trafikte korna çaldın kavgası! Camları defalarca yumrukladı!

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Ümraniye ilçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi, Necip Fazıl Bulvarı üzerinde yaşandı.

İddiaya göre trafikte hareket halindeki bir aracın sürücüsü önündeki sürücüye korna çalarak yol istedi. Öndeki araç yol vermeyince iki sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı.

Arkadaki aracın korna çalmasına sinirlenen trafik magandası bunun üzerine aracından inerek diğer aracın camını defalarca yumrukladı. O anlar ise sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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