Ümraniye’de akıl almaz olay! Kendisine korna çalan sürücü ve arkadaşına falçatayla saldırdı

Ümraniye'de bir otomobil sürücüsü, trafikte kendisine korna çalan sürücü ve yanındaki kişiyi bıçakladı.

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Ümraniye’de akıl almaz olay! Kendisine korna çalan sürücü ve arkadaşına falçatayla saldırdı

Ümraniye'de otomobil sürücüsü, trafikte kendisine korna çalan sürücüyle tartıştı. Tartışmanın ardından sürücü, iki kişiyi bıçakladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ümraniye Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Ömer T. yanındaki arkadaşı Furkan C. ile trafikte seyir halindeydi. Önlerinde ilerleyen otomobil sürücüsü durunca Ömer T., korna çaldı.

Daha sonra otomobilden inen 2 kişi ile aralarında arbede yaşandı. Tartışmanın ardından kimliği henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsü, aracından aldığı falçata ile Ömer T.'yi bileğinden ve Furkan C. ise kolundan yaralandı. Şüpheli sürücü yanında bulunan arkadaşı ile olay yerinden ayrıldı. Yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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