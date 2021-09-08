Ümraniye'de ölüm teğet geçti

Ümraniye ilçesindeki kaza, dün 08.30 sıralarında Esenşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Olayı görenlerin dediklerine göre içinde 1'i çocuk 4 kişinin bulunduğu araç yokuş aşağıya inerken freni tutmadı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, iki yayanın arasından geçtikten sonra bir iş yerinin önüne duran kamyon lastiğine çarparak durabildi.

Freni patlayan araç, lastiğe çarparak 1 metre kadar geri savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi çağrıldı.Otomobilinin içinden kendi imkanıyla çıkan sürücü şans eseri sadece kolundan hafif şekilde yaralandı.

'LASTİK KORUDU'

Görgü tanığı Abdullah Yılmaz, "Yukarıdan aşağı gelen bir arabanın frenleri patlamış herhalde. Yayaların yanından teğet geçti. Arabada 3 kadın ve 1 çocuk vardı. Sadece bir kadının kolunda kırık vardı. Diğerlerinde bir şey yoktu. Çarptığı noktada lastik vardı. Lastik korudu diyebiliriz. Çarpınca geri sıçrattı yumuşak olduğundan" dedi.