Ümraniye'de ucuz halı izdihamı

İstanbul Ümraniye'de bir halı-kilim mağazası çok satış yapabilmek için bugün öğle saatlerinde ürünlerini 50 TL'ye satışa sunduğunu duyurdu. Rakip mağaza da rekabet ortamı sağlamak adına fiyatlarını 39.90 TL'ye indirerek aynı saatlerde halı ve kilim satışı yapacaklarını duyurdular.

Kampanyanın başlangıç saatinden iki saat öncesinden müşteriler mağazanın önüne kalabalık şekilde yığılmaya başladı. Satış yapan araç etrafını saran yoğun kalabalık nedeniyle ilerlemede güçlük çekti. 30 dakika gibi kısa bir sürede bin 200 halı ve kilim havada kapışılırken bu sırada sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

AVM'nin CEO'su Yusuf Çetinkaya,Ümraniye'de gerçekleşen kampanyanın rakip mağazanın kararı üzerine geliştiğini söyleyerek, "Müşteriye hizmet, rekabet böyle olur" dedi.