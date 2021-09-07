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Ümraniye'de ucuz halı izdihamı

İstanbul Ümraniye'deki bir mağaza, rakip mağazanın halı ve kilim fiyatlarını 50 TL'ye düşürmesini görmesi üzerine kendi fiyatlarını da indirme kararı alarak bin 200 ürünü 39.90 TL ile satışa sununca izdiham yaşandı.

Ümraniye'de ucuz halı izdihamı

İstanbul Ümraniye'de bir halı-kilim mağazası çok satış yapabilmek için bugün öğle saatlerinde ürünlerini 50 TL'ye satışa sunduğunu duyurdu. Rakip mağaza da rekabet ortamı sağlamak adına fiyatlarını 39.90 TL'ye indirerek aynı saatlerde halı ve kilim satışı yapacaklarını duyurdular. 

Kampanyanın başlangıç saatinden iki saat öncesinden müşteriler mağazanın önüne kalabalık şekilde yığılmaya başladı. Satış yapan araç etrafını saran yoğun kalabalık nedeniyle ilerlemede güçlük çekti. 30 dakika gibi kısa bir sürede bin 200 halı ve kilim havada kapışılırken bu sırada sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

AVM'nin CEO'su Yusuf  Çetinkaya,Ümraniye'de gerçekleşen kampanyanın rakip mağazanın kararı üzerine geliştiğini söyleyerek, "Müşteriye hizmet, rekabet böyle olur" dedi.

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