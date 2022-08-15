Ümraniyespor 0 - 1 Antalyaspor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto Süper Lig’in 2.haftasında Ümraniyespor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip mücadeleyi Haji Wright'in attığı golle 1-0 kazandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Ümraniyespor 0 - 1 Antalyaspor | Maç sonucu, özeti

11. dakikada hızlı gelişen Ümraniyespor atağında Geraldo'nun pasıyla Antalyaspor ceza sahasında topla buluşan Durel Avounou'nun sağ çaprazdan şutunda, rakibinin açısını kapatan kaleci Boffin topu iki hamlede kontrol etti.

34. dakikada Ümraniyespor gole yaklaştı. Mrsic'in savunmanın arkasına attığı pasla savunma arkasına sarkan ve ceza sahasında topla buluşan Bettaieb, Kudryashov'dan topu kurtardı. Bettaieb, kaleci Boffin'i de geçmek istedi ancak Boffin son anda topu kontrol etti.

41. dakikada Antalyaspor'un atağında top direkten döndü. Ümraniyespor ceza sahası önünde topla buluşan Ndao'nun ayak içiyle çektiği sert şutta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta gitti.

Ümraniyespor 0 - 1 Antalyaspor | Maç sonucu, özeti

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

59. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Bünyamin'in arka direğe yaptığı ortada Haji Wright topa kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-1.

84. dakikada gelişen Ümraniyespor atağında sol kanattan ilerleyen ve ceza sahasına giren Del Valle'nin altı pas önüne yaptığı ortade Metehan zor pozisyonda topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Mücadeleyi Antalyaspor 1-0 kazandı.

Ümraniyespor - Antalyaspor maçının özetini izlemek için tıklayınız.

Ümraniyespor 0 - 1 Antalyaspor | Maç sonucu, özeti

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Çağdaş Altay, Süleyman Özay, Murat Altan

HangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz Gürbulak (Dk. 82 Sackey), Geraldo (Dk. 68 Gheorghe), Mrsic (Dk. 68 Gagnidze), Durel Avounou, Onur Ayık (Dk. 68 Del Valle), Bettaieb (Dk. 73 Metehan Mimaroğlu)

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Kudryashov, Güray Vural, Fernando (Dk. 85 Veysel Sarı), Soner Aydoğdu (Dk. 76 Hakan Özmert), Ndao (Dk. 61 Larsson), Luiz Adriano, Ghacha (Dk. 61 Sinan Gümüş), Haji Wright (Dk. 76 Fredy)

Gol: Dk. 59 Haji Wright (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 57 Geraldo (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 66 Soner Aydoğdu, Dk. 81 Fernando (Fraport TAV Antalyaspor)

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