Ümraniyespor 1 - 0 Manisa FK maç sonucu | Ümraniye tek attı, 3 puanı kaptı
TFF 1.Lig'in 7.hatfa maçında Ümraniyespor evinde konuk ettiği Manisa FK'yı Alim Öztürk'ün attığı golle 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
TFF 1.Lig'de heyecan 7.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda ligde geride kalan 6 haftada aldığı 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan toplayarak ligin zirvesinde yer alan Ümraniyespor, 3 galibiyet ve 3 yenilgi ile 9 toplayan Manisa FK'yı ağırladı
MAÇ HAKKINDA BİLGİLER
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Burak Pakkan, Muhammet Yumak, Mehmet Ali Akkor
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun (Dk. 76 Faruk Can Genç), Kartal Kayra Yılmaz, Camara, Serkan Göksu (Dk. 87 Emre Nefiz), Oğuz Gürbulak (Dk. 76 Yusuf Emre Gültekin), Del Valle (Dk. 87 Muammer Denizhan Taşkan), Kehinde (Dk. 62 Onur Ayık)
Manisa: Metin Uçar, Mehmet Yılmaz, Ahmet Kesim, Landre, Bedirhan Altunbaş, Kubilay Aktaş, Sousa (Dk. 73 Hakan Barış), Kouter (Dk. 86 Gakpa), Tabekou (Dk. 73 Anıl Koç), Sertaç Çam (Dk. 86 Sadi Karaduman), Kemal Rüzgar (Dk. 73 Okan Eken)
Gol: Dk. 7 Alim Öztürk (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 54 Ercan Coşkun (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 60 Ahmet Kesim (Manisa)