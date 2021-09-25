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  3. Ümraniyespor 1 - 0 Manisa FK maç sonucu | Ümraniye tek attı, 3 puanı kaptı

Ümraniyespor 1 - 0 Manisa FK maç sonucu | Ümraniye tek attı, 3 puanı kaptı

TFF 1.Lig'in 7.hatfa maçında Ümraniyespor evinde konuk ettiği Manisa FK'yı Alim Öztürk'ün attığı golle 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Ümraniyespor 1 - 0 Manisa FK maç sonucu | Ümraniye tek attı, 3 puanı kaptı

TFF 1.Lig'de heyecan 7.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda ligde geride kalan 6 haftada aldığı 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan toplayarak ligin zirvesinde yer alan  Ümraniyespor, 3 galibiyet ve 3 yenilgi ile 9 toplayan Manisa FK'yı ağırladı

MAÇ HAKKINDA BİLGİLER

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Burak Pakkan, Muhammet Yumak, Mehmet Ali Akkor

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun (Dk. 76 Faruk Can Genç), Kartal Kayra Yılmaz, Camara, Serkan Göksu (Dk. 87 Emre Nefiz), Oğuz Gürbulak (Dk. 76 Yusuf Emre Gültekin), Del Valle (Dk. 87 Muammer Denizhan Taşkan), Kehinde (Dk. 62 Onur Ayık)

Manisa: Metin Uçar, Mehmet Yılmaz, Ahmet Kesim, Landre, Bedirhan Altunbaş, Kubilay Aktaş, Sousa (Dk. 73 Hakan Barış), Kouter (Dk. 86 Gakpa), Tabekou (Dk. 73 Anıl Koç), Sertaç Çam (Dk. 86 Sadi Karaduman), Kemal Rüzgar (Dk. 73 Okan Eken)

Gol: Dk. 7 Alim Öztürk (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 54 Ercan Coşkun (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 60 Ahmet Kesim (Manisa)

Tayfun Altuntaş
Editör
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