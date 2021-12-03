TFF 1. Lig'de her geçen hafta heyecan artarken yeni hafta maçları da başlıyor. Bu kapsamda ligin 15. haftasında Ümraniyespor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Ümraniyespor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ÜMRANİYESPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor - Boluspor maçı 5 Aralık 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

ÜMRANİYESPOR - BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Boluspor maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ÜMRANİYESPOR - BOLUSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Ümraniyespor - Boluspor maçını hakem Burak Şeker yönetecek. Şeker'in yardımcılıklarını Kemal Elmas ve Anıl Usta yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Furkan Aksuoğlu görev alacak.