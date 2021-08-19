TFF 1. ligde ilk hafta maçlarının sona ermesinin ardından gözler ikinci hafta maçlarına çevrilmişti. İkinci hafta karşılaşmasında Ümraniyespor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar ise internette Ümraniyespor - İstanbulspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın izle linki...

ÜMRANİYESPOR - İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE

22 Ağustos 2021 Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 17.00'da başlayacak. İstanbul'da, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı izlemek için Ümraniyespor - İstanbulspor maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

ÜMRANİYESPOR - İSTANBULSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Heyecan dolu bu mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecekler. TRT Spor kanalını canlı olarak izlemek için Ümraniyespor - İstanbulspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.