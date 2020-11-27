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Ümraniyespor - Menemenspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

TFF 1. Lig'de Ümraniyespor ile Menemenspor karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi tüm bilgileri haberimizde verdik. Peki, Ümraniyespor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı izleme link...

Ümraniyespor - Menemenspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

TFF 1. Lig'de heyecan sürüyor. Ligde 11. haftanın açılış maçı Ümraniyespor ile Menemenspor arasında oynanacak. Karşılaşma öncesi iki takım hakkında tüm detayları haberimizde verdik. Ümraniyespor, son 3 resmi maçında galibiyet yüzü görmedi. Ligde son galibiyetini Giresunspor deplasmanında alan İstanbul ekibi, Türkiye Kupası'nda da, Kırklarelispor'a elenmişti. Menemenspor'da ligin gidişatı iyi olmayan takımlarından birisi. Son 3 resmi maçında galibiyeti bulunmayan Menemenspor'da, kupada Erzincanspor'a penaltılarda elenmişti. Ümraniyespor, 10 maç sonunda 10 puanla 13. sırada bulunurken Menemenspor, 8 maç sonunda 6 puanla 16. sırada bulunuyor. Peki, Ümraniyespor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

ÜMRANİYESPOR - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak olan Ümraniyespor - Menemenspor maçı 28 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Ümraniye Şehir Stadı'nda karşılaşacak olan iki takımın maçını hakem, Murat Erdoğan yönetecek. Murat Erdoğan'ın yardımcılıklarını ise Samet Çiçek ve Abdullah Uğur Sarı üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

TFF ile TRT'nin yayın hakları anlaşması üzerine tüm 1. Lig maçları TRT ekranlarından şifresiz ve naklen yayınlanıyor. 11. haftada oynanacak olan Ümraniyespor - Menemenspor maçı da Cumartesi günü saat 13.30'da beIN SPORTS MAX HD 1 ve TRT Spor ekranlarından naklen izlenebilecek.

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Onur Çelik
Spor Editörü


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