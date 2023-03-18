Ümraniyespor'un genç yıldızı Umut Nayir, "A Milli Takım'da forma giymek her Türk gencinin hayalidir”

Ümraniyespor'un genç yıldız forvet oyuncusu Umut Nayir, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna seçilmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "A Milli Takım'da forma giymek, futbola Türkiye'de başlayan her Türk gencinin hayalidir" dedi.

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Ümraniyespor'un genç yıldızı Umut Nayir, "A Milli Takım'da forma giymek her Türk gencinin hayalidir”

Ümraniyespor'un forveti Umut Nayir, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna seçilmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "A Milli Takım'da forma giymek, futbola Türkiye'de başlayan her Türk gencinin hayalidir" dedi.

"A MİLLİ TAKIM'DA FORMA GİYMEK HER TÜRK GENCİNİN HAYALİDİR”

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ümraniyespor'un forveti Umut Nayir, maçla ilgili olarak, "İlk yarı bizim istediğimiz gibi gidiyordu. Maçın başından itibaren karşılama planı da, hücum planı da istediğimiz gibi oldu. Oyun kontrolündeyken golü yedik. Ona rağmen oyunda kalıp, skoru da bulduk. İlk yarı çok şikayetçi olduğumuz bir yarı değildi ama ikinci yarıda açıkçası Kasımpaşa'nın pozisyonları daha netti. Bizim de geçiş pozisyonlarımız vardı ama neticelendirme ve son paslarda sıkıntı yaşadık. Kötünün iyisi, birebir rakibimize karşı puan farkının açılmaması için. Milli ara için kaybetmemek önemliydi" ifadelerini kullandı.

Ümraniyespor'un genç yıldızı Umut Nayir, "A Milli Takım'da forma giymek her Türk gencinin hayalidir”

"EN İYİ ŞEKİLDE MİLLİ TAKIMI TEMSİL ETMEK İSTİYORUM"

29 yaşındaki futbolcu, A Milli Futbol Takımı'na seçilmesinin hatırlatılması üzerine, "A Milli Takım'da forma giymek, futbola Türkiye'de başlayan her Türk gencinin hayalidir. Benim için de hep öyle olmuştu. Geç de olsa şu an nasip oldu. İnşallah oraya gidince, hem oyun katkısı ile hem skor katkısıyla en iyi şekilde Milli Takım'ı temsil etmek istiyorum" diye konuştu.

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