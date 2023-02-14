Umuda Koşanlar Derneği kurucusu oyuncu Gamze Özçelik depremzedelere yemek dağıtıyor!

Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine el uzatan oyuncu Gamze Özçelik deprem bölgesi Hatay'da depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

YARDIMLAR DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem sonrası Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 il etkilendi. Arama kurtarma ekipleri enkaz çalışmalarına devam ederken tüm Türkiye ve dünya bölgeye yardım göndermeye devam ediyor. Birçok kurum ve kuruluş deprem bölgesindeki her ihtiyacı yerine getirmek için ellerinden geleni yapıyorlar.

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"KARANLIK NEYMİŞ ONU ÖĞRENDİK"

Gamze Özçelik'in kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ise deprem bölgesi Hatay'da ihtiyaç sahiplerine el uzatıyor. Bölge'de sıcak yemek ve çorba dağıtan Gamze Özçelik; "Ve günler geceleri, geceler günleri kovaladı.. Yorulduk pes etmedik, korktuk geri dönmedik. Çok zor olsa da kenetlendik. Her şeye rağmen şükreden, sabreden insanımıza hayran kaldık. Karanlık neymiş onu öğrendik, güneşi ve huzuru çok özledik.." ifadeleriyle sosyal medya hesabından gönderi paylaştı.