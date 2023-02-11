Umudun diğer adı "Hedil" oldu! 135 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 10 şehri etkileyen depremin 135’inci saatinde umutları yeşerten bir kurtarma operasyonu daha yaşandı. Bölgede dur durak bilmeden çalışan ekipler yaşam belirtisi olan enkazlarda zamanla yarışıyor.

ENKAZ ALTINDAN SAĞ ÇIKARILDI

Felaketin ardından deprem bölgesine ulaşan Sakarya Büyükşehir İtfaiyesi ile Büyükşehir Arama Kurtarma ekipleri ile birlikte farklı illerden gelen ekiplerin oluşturduğu kurtarma timi, AFAD koordinesinde bu kez de Kahramanmaraş’ta yıkılan 4 katlı Zümrüt Apartmanı enkazından 16 yaşındaki Hedil’i sağ olarak kurtardı. Hedil’i kurtarabilmek için sabah saatlerinde başlayan çalışma depremin 135’inci saatinde tamamlandı. Enkazın altından sağ kurtarılan kız çocuğu, sağlık ekiplerine teslim edildi.