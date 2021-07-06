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Umur isminin anlamı nedir, Umur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Umur isminin anlamı; görgü, bilgi, deneyim demektir. Bu içeriğimizde Umur isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Umur isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Umur isminin anlamı nedir, Umur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Umur isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Umur ismi ne demek, Umur ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Umur isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Umur İsminin anlamı nedir? TDK Umur anlamı:

TDK sözlüğünde Umur isminin anlamı hakkında 'Aldırış etme, önem verme' şeklinde bilgi yer almaktadır. Ayrıca Umur 'mühim işler' anlamında da kullanılmaktadır. 

Umur İsmi Kuranda geçiyor mu?

Umur ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir. 

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Umur isminin kökeni:

Umur ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Umur ismini kullanan 1.369 kişi bulunmaktadır.

Umur isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Umur isminin rengi:

Bej

Umur ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Umur isminin Harf Analizi Nedir ?

Umur ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

R : Akıllı, lider, sert

Umur isminin Numerolojisi Kaçtır?

Umur ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

U : 25

M : 16

U : 25

R : 21

= 87 Umur İsminin Numeroloji Toplamı 87’dir.

Umur ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Umur isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Umur isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

U: 3   M: 4   U: 3   R: 9 = 19

1 9 = 10 Kader sayısıdır

Umur isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

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