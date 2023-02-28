Umutlu bekleyiş devam ediyor! Malatya'da enkaz altında kalan bir vatandaşın ailesi bekleyişlerini sürdürüyor!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından artçı sarsıntılar hala devam ediyor. Malatya’da dün 12.04’te meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde kent merkezinde 29 bina yıkılırken, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla kişi de yaralandı.

EN ACI BEKLEYİŞ

Malatya'da 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın altında kalan Bedih Kış’ın kurtarılması için başlatılan çalışmalar gece boyunca sürdü. Enkazda kalan vatandaşın anne ve babası çalışmaları büyük bir umutla uzaktan takip ediyor. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Zafer Mahallesi, İhram Sokak'taki Buhara Apartmanı enkazı altında kaldığı değerlendirilen Bedih Kış’ın kurtarılması için başlatılan çalışmalar gece boyu devam etti. Enkaz altında kalan vatandaşın ailesi ve yakınları enkaza yakın bir alanda ateş yakıp acı bekleyişlerini sürdürdü.