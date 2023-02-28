Umutlu bekleyiş devam ediyor! Malatya'da enkaz altında kalan bir vatandaşın ailesi bekleyişlerini sürdürüyor!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası artçı sarsıntılar devam ediyor. Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası 20'den fazla bina yıkılmış bir kişi hayatını kaybederek 100'den fazla kişi de yaralanmıştı. Enkaz altında kalan bir vatandaşı kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Ailenin ise umutlu bekleyişi sürüyor.

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Umutlu bekleyiş devam ediyor! Malatya'da enkaz altında kalan bir vatandaşın ailesi bekleyişlerini sürdürüyor!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından artçı sarsıntılar hala devam ediyor. Malatya’da dün 12.04’te meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde kent merkezinde 29 bina yıkılırken, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla kişi de yaralandı.

Umutlu bekleyiş devam ediyor! Malatya'da enkaz altında kalan bir vatandaşın ailesi bekleyişlerini sürdürüyor!

EN ACI BEKLEYİŞ

Malatya'da 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın altında kalan Bedih Kış’ın kurtarılması için başlatılan çalışmalar gece boyunca sürdü. Enkazda kalan vatandaşın anne ve babası çalışmaları büyük bir umutla uzaktan takip ediyor. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Zafer Mahallesi, İhram Sokak'taki Buhara Apartmanı enkazı altında kaldığı değerlendirilen Bedih Kış’ın kurtarılması için başlatılan çalışmalar gece boyu devam etti. Enkaz altında kalan vatandaşın ailesi ve yakınları enkaza yakın bir alanda ateş yakıp acı bekleyişlerini sürdürdü.

Umutlu bekleyiş devam ediyor! Malatya'da enkaz altında kalan bir vatandaşın ailesi bekleyişlerini sürdürüyor!

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