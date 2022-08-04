Un, yağ ve şekere indirim yolda! Vatandaşın cebini rahatlatacak haber! Bakan Kirişci müjdeyi verdi!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Anadolu Ajansı Editör Masası'na katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşa müjdeyi veren Bakan Kirişci, "Et ve Süt Kurumu olarak kuzu eti fiyatıyla ilgili yüzde 25'lik bir indirim yapacağız" diye konuştu.

İNDİRİM YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Alınan bilgilere göre, Et ve Süt Kurumu mağazalarında satılan koyun, kuzu, toklu etinde yüzde 25'e varan indirimli satışlar 5 Ağustos 2022 Cuma gününden itibaren başlayacağı öğrenildi. Fiyatlarda yapılan indirimle kuzu etinin daha fazla tüketiciye ulaştırılması hedefleniyor.

"KENDİ KENDİMİZE YETERLİLİĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

ESK’nın indirimli kuzu koyun eti kampanyasına göre, gövde kuzu 129,75 liradan %25 indirimle 98 liraya, kuzu pirzola 181,50 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya satılacak. Bakan Vahit Kirişci, "Un, yağ, şeker gibi stratejik ürünlerle ilgili bir planlama yapacağız. İhtiyacımız olan ürünlerde kendi kendimize yeterliliğimizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.