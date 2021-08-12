İlk olarak 2010 yılında BBC One'da televizyon izleyicisi ile buluşan Benedict Cumberbatch ve Martin Freeman'ın başrollerini paylaştığı Sherlock dizisinin usta oyuncusu Una Stubbs'tan acı haber geldi. Bu kapsamda Una Stubbs kimdir? Nereli? | Hangi filmlerde oynadı? | Una Stubbs neden öldü? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte Una Stubbs'a ilişkin ayrıntılar...

UNA STUBBS KİMDİR? NERELİ?

Una Stubbs 1 Mayıs 1937 tarihinde Hertfordshire'da dünyaya geldi.

UNA STUBBS HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

1963 yapımı Yaz Tatili filminde rol almasıyla tanınmaya başladı ve daha sonra BBC sitcomlarında Rita Rawlins'i Ölüm Bize Parçalanana Kadar ve Hastalık ve Sağlıkta oynadı. Diğer tanınmış televizyon rolleri arasında Worzel Gummidge'deki Sally Teyze ve The Worst Witch'deki Miss Bat bulunmaktadır. Daha yakın zamanda BAFTA ödüllü televizyon dizisi Sherlock'ta Sherlock Holmes'un ev sahibesi Bayan Hudson olarak göründü.

UNA STUBBS NEDEN ÖLDÜ?

Una Stubbs Edinburgh'daki evinde yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncu, 84 yaşındaydı. Stuıbbs'ın ölüm nedeni açıklanmazken, acı haberi oyuncunun menajeri yaptı.