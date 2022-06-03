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  3. Una zam gelmeden ekmeğe zam geldi! Muğla'da ekmek 4 lira oldu! Vatandaş isyan etti!

Una zam gelmeden ekmeğe zam geldi! Muğla'da ekmek 4 lira oldu! Vatandaş isyan etti!

Son zamanlarda, buğday ithalatının da artmasıyla birlikte una zam gelmesi bekleniyor. Ancak una zam gelmeden, Muğla'da ekmeğe zam yapılması vatandaşı isyan ettirdi.

Una zam gelmeden ekmeğe zam geldi! Muğla'da ekmek 4 lira oldu! Vatandaş isyan etti!

Rusya ve Ukrayna savaşının devam ediyor olması, diğer ülkeleri etkilediği gibi Türkiye'yi de etkilemeye devam ediyor. Rusya'dan alınan buğday ithalatının artması ve ülkemizde buğdayın yeteri kadar üretilmemesi, una yapılacak olan zammın adeta habercisi oldu.

Una zam gelmeden ekmeğe zam geldi! Muğla'da ekmek 4 lira oldu! Vatandaş isyan etti!

EKMEĞE ÜST ÜSTE ZAM YAPILDI

Muğla'nın Milas ilçesinde, daha önce 3 liradan satılan 210 gram ekmeğe yaklaşık iki hafta önce 50 kuruş zam yapılarak 3 buçuk liradan satılmaya başlanmıştı.

Una zam gelmeden ekmeğe zam geldi! Muğla'da ekmek 4 lira oldu! Vatandaş isyan etti!

Ancak son alınan bilgilere göre, üretim maliyetlerinin arttığı gerekçesiyle bu sabahtan itibaren ekmeğe 50 kuruşluk yeni bir zam daha yapıldığı öğrenildi. Yapılan zam ile birlikte 210 gram ekmek 4 liradan satılmaya başlandı. Son zamanlarda art arda yapılan zamlar vatandaşı isyan ettirdi.

Una zam gelmeden ekmeğe zam geldi! Muğla'da ekmek 4 lira oldu! Vatandaş isyan etti!

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