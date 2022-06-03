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  3. Mayıs ayının zam şampiyonu belli oldu! En çok ucuzlayan mallar ise şaşırttı!

Mayıs ayının zam şampiyonu belli oldu! En çok ucuzlayan mallar ise şaşırttı!

Açıklanan verilere göre, Mayıs ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 71,04 ile paket turlar oldu. Bu ayda patates ve bazı yumru bitkiler hariç sebze yüzde 23,78'lik azalışla en çok ucuzlayan ürün olarak gerçekleşti.

Mayıs ayının zam şampiyonu belli oldu! En çok ucuzlayan mallar ise şaşırttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı. Açıklanan bilgilere göre, TÜFE'de 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,33 artış gerçekleşti.

Mayıs ayının zam şampiyonu belli oldu! En çok ucuzlayan mallar ise şaşırttı!

EN FAZLA PAKET TURLARIN FİYATI ARTTI

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre Mayıs ayında en fazla paket turlar pahalandı.

Mayıs ayının zam şampiyonu belli oldu! En çok ucuzlayan mallar ise şaşırttı!

FİYATI EN FAZLA ARTAN ÜRÜNLER BELLİ OLDU

Fiyatı en fazla ürünler ise şöyle oldu; "Paket turlar yüzde 71,04, havayolu ile yolcu taşımacılığı yüzde 14,98, tereyağı yüzde 14,16, çocuk giyim yüzde 13,91, taze meyveler yüzde 12,52, peynir yüzde 12,10, taze süt yüzde 11,58, oteller, pansiyonlar ve diğerleri yüzde 11,49, çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri yüzde 10,88, ev ile ilgili temizlik malzemeleri yüzde 9,18." 

Mayıs ayının zam şampiyonu belli oldu! En çok ucuzlayan mallar ise şaşırttı!

EN ÇOK UCUZLAYAN ÜRÜNLER SEBZE OLDU

En çok ucuzlayan ürünler ise şu şekilde: "Sebze (Patates ve bazı yumru bitkiler hariç) yüzde 23,78, yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler yüzde 13,13, elektrikli küçük ev aletleri yüzde 3,15, likid hidrokarbonlar yüzde 1,91, diğer büyük ev aletleri yüzde 1,90, veri işlem ekipmanı yüzde 1,33, margarin yüzde 0,41 ,halı ve diğer yer döşemeleri yüzde 0,04."

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