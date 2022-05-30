Almanya ekonomisi sallantıda! Enflasyon rakamları rekor kırdı!

Almanya'nın ekonomisinde fiyat artışları ülkede adeta deprem etkisi yarattı. Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da enflasyon rakamları rekor kırdı. Açıklanan verilere göre, enflasyon Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8.7'e yükseldi. Enerji ve gıda maliyetlerindeki artışın enflasyonu tetiklediği şekilde yorumlandı.

"ENFLASYON EN BÜYÜK EKONOMİK RİSK"

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner fiyat artışlarına karşı mücadelenin birinci öncelikleri olduğunu önemle vurgulayarak "Enflasyon en büyük ekonomik risk. Ekonomik krizle sonuçlanmaması için enflasyonla mücadele etmeliyiz" şeklinde konuştu. AMB yetkilileri başta Başkan Lagarde olmak üzere endişeli olduklarını söylemişti.

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