Ünal Küpeli Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

ÜNAL KÜPELİ KİMDİR?

Doğum tarihi : 16.Kasım.1945

Ünal Küpeli kaç yaşında : 74

Kilo & Boy :

Burcu : Akrep

Meslek : Yönetmen, Prodüktör, Senarist

Ünal Küpeli doğum yeri : Malatya

ÜNAL KÜPELİ BİYOGRAFİSİ

Ünal Küpeli, 16 Kasım 1945 tarihinde Malatya’da doğmuştur. Annesinin adı Saliha Küpeli’dir. 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümünü bitirdi. Mezun olduktan sonra bir süre Sosyal Sigortalar Kurumu’nda memur olarak çalıştı.

1972 yılında TRT’de açılan prodüktör yardımcılığı sınavını kazanarak sinema hayatına başlamış oldu.

Önce belgesel filmler çekerek başladığı kamera arkası görevinde 1974 yılında Yılkı Atı ile ilk uzun metraj filmini çekti. 1977 yılında Alçaktan Uçan Güvercin ile dizi film yönetmenliğine başladı.

1983 yılında Orhan Kemaluyarlaması "Yalancı Dünya" ve 1984'de "Mardin Münih Hattı" adlı dizileri yönetti. Bu dizileri o dönemde çok ses getirdi. 1980'li yılların sonunda sinema filmleri çekti. Birçok sinema ve televizyon filmi çekti.

Ünal Küpeli, 1980'li yılların sonunda “Doku Film” isminde bir yapım şirketi kurarak yapımcılık da yapmaya başlamıştır.

Ünal Küpeli, 2013 yılında “En Palavracı Berber: Havlucu Memet” adı ile bir mizah kitabı yazıp yayınladı.

Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği üyesidir.

Film Yönetmeni Olarak Çektiği Filmler :

2004 - Aşk Mahkumu (TV Dizisi)

2000 - Süper Kurşunsuz (TV Dizisi)

2000 - Eyvah Kızım Büyüdü (TV Dizisi)

1998 - Eyvah Babam (TV Dizisi)

1997 - Oyun Bitti (TV Dizisi)

1995 - Zıpçıktı (TV Dizisi)

1995 - Zampara Seyfettin (TV Filmi)

1995 - Ver Elini Kayınço (TV Filmi)

1995 - Fırtınalar (TV Dizisi)

1994 - Bay Kamber (TV Dizisi)

1994 - Alem Buysa (TV Dizisi)

1993 - İşgal Altında (Sinema Filmi)

1993 - Üç Kişilik Dünya (TV Dizisi)

1992 - 3. İstasyon (TV Dizisi)

1991 - Itri (TV Dizisi)

1991 - Benim Zaferim (Sinema Filmi)

1991 - At Kestanesi (TV Dizisi)

1990 - Sayın Başkan (Sinema Filmi)

1990 - Hanımın Çiftliği (TV Dizisi)

1989 - El Kızı (TV Dizisi)

1988 - Serçeler Göç Etmez (TV Dizisi)

1988 - Hüzün Çemberi (Sinema Filmi)

1988 - Hayat Oyunu (Sinema Filmi)

1988 - Dört Köşe Dünya (Sinema Filmi)

1986 - Mardin-Münih Hattı (TV Dizisi)

1985 - Kaçaklar (TV Dizisi)

1985 - Akrep Burcu (Sinema Filmi)

1983 - Yalancı Dünya (TV Dizisi)

1983 - Alçaktan Uçan Güvercin (TV Dizisi)

1978 - Bir Kadının Penceresinden (TV Dizisi)

1974 - Yılkı Atı (TV Dizisi)

Senaryosunu Yazdığı Filmler :

2004 - Aşk MahkumuTV Dizisi

1995 - Zampara SeyfettinTV Filmi

1995 - Ver Elini KayınçoTV Filmi

1995 - FırtınalarTV Dizisi

1990 - Hanımın ÇiftliğiTV Dizisi

1988 - Hüzün ÇemberiSinema Filmi

1988 - Dört Köşe DünyaSinema Filmi

1986 - Mardin-Münih HattıTV Dizisi

Yapımcılığını Yaptığı Filmler :

2004 - Ayva Sarı Nar KırmızıTV Dizisi

1997 - Oyun BittiTV Dizisi

1997 - Ah Nalan AhTV Filmi

1995 - Ver Elini KayınçoTV Filmi

1992 - Sarı TebessümSinema Filmi

1989 - İstanbul Bura mı?Video