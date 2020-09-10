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Unilever reklamı için 'ırkçılık yapılıyor' iddiası

Unilever adlı markanın Güney Afrika'da yayımlanan reklamında siyahi kadınların saçlarının beyaz kadınlarınkinden daha çirkin gösterildiği iddia edildi. Yapılan ırkçı yakıştırması ve gelen tepkilerin ardından ardından reklamı sitede yayımlayan şirket halktan özür diledi.

Unilever reklamı için 'ırkçılık yapılıyor' iddiası

Güney Afrika'da gıda, ev ve kişisel bakım ürünleri devi Unilever'e ait TRESemmé markasının siyah kadınların saçlarını beyazlardan daha çirkin olarak gösterdiği öne sürülen reklam tepki çekti. Markanın reklamını sitesinde yayınlayan perakande şirketi Clicks Group, yaşananlardan sonra halktan özür dileyerek, markaya ait tüm ürünleri raflardan toplayacağını duyurdu.

TRESemmé KALDIRILIP YEREL MARKALAR KONACAK

Clicks Group ve şirkete yönelik protestolar düzenleyen Ekonomik Özgürlük Savaşçıları Partisi (EFF) arasında bugün gerçekleştirilen toplantı sonrası yapılan açıklamada, TRESemmé'in tüm ürünlerinin raftan kaldırılarak yerine yerel markaların konacağı belirtildi.

Açıklamada, Clicks Group'un EFF'nin belirlediği yoksul yerleşimlere hijyen malzemeleri bağışlayacağı belirtildi. EFF'nin de tüm mağazalarda yürüttüğü gösterileri sonlandıracağı kaydedildi.

UNILEVER, SUÇLAMALARI KABUL EDEREK ÖZÜR DİLEDİ

Söz konusu reklamda, siyah kadınların saçları "yıpranmış, mat, kuru ve kabarık" olarak anlatılırken, beyaz kadınların saçı "normal, ince ve düz" olarak gösterilmişti.

Unilever, reklamda kullanılan ögelerin ırkçı yargılar içerdiğini kabul ederek, yaşananlardan ötürü özür dilemişti.

Berna Akkaya
Editör


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