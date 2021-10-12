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Üniter ne demek, TDK'ya göre Üniter kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Üniter kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Üniter ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Üniter nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Üniter kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Üniter ne demek, TDK'ya göre Üniter kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Üniter ne demek? Üniter TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi üniter kelimesi. Peki üniter ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre üniter nedir, üniter kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ÜNİTER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Üniter kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Üniter kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre üniter kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birlikçi, birlikten yana, birleştirici (siyaset)
- Merkeziyetçi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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