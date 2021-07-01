Üniversite harçları zamlandı mı 2021? Üniversite harçları ne kadar oldu 2021? Üniversite katkı payı ücretleri Üniversite harçları zamlandı mı 2021? Üniversite harçları ne kadar arttı? sorularının yanıtları yoğun ilgi görüyor. 2021-2022 eğitim - öğretim yılı öğrenci katkı paylarına yaklaşık yüzde 10 zam yapıldı. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre öğrencilerin ödemesi gereken yeni ücret çizelgesi haberimizde.

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Üniversiteler 13 Eylül 2021 yılında yüz yüze eğitime başlayacak. Koronavirüs salgını sürecinde normalleşmeye geçilmesiyle okullar tek tek öğrencilerine kapılarını açmaya başlıyor. İkinci öğretim okuyan öğrenciler eğitimleri boyunca her dönem harç yatırmak durumunda. ÜNİVERSİTE HARÇLARI ZAMNLANDI MI 2021? 2021-2022 eğitim - öğretim yılında üniversite öğrencilerinin ödeyeceği katkı payı ortalama yüzde 10 zamlandı. Öğrencilerin ödemesi gereken yeni ücret çizelgesi açıklandı. İşte tıp, diş hekimliği, hukuk, işletme ve daha bir çok bölümde okuyan öğrencilerin ödemesi gereken harçlar... ÜNİVERSİTE HARÇLARI NE KADAR ZAMNLANDI? Tıp fakülteleri: 706 Diş hekimliği:590 Veterinerlik: 462 Pilotaj: 562 Bilgisayar: 463 İnşaat: 463 Mimarlık: 463 Güzel Sanatlar: 377 Fen Edebiyat: 340 Hukuk: 374 İktisat: 374 İşletme: 374 İlahiyat: 340 Eğitim: 340 Yabancı Dil: 340 İletişim:340 Açık Öğretim: 77 Konservatuvar: 703 Turizm: 227 Uzaktan eğitim ve ikinci öğretim

Veterinerlik: 2549 Pilotaj: 5098 Bilgisayar: 1825 İnşaat: 1825 Mimarlık: 1825 Fen Edebiyat: 1530 Hukuk: 1379 İktisat: 1379 İşletme: 1379 Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler, önlisans ve lisans öğrencilerinin yararlandığı haklardan ve sunulan hizmetlerden aynı şekilde yararlanacak. RESMİ GAZETE 1 TEMMUZ PERŞEMBE Gülistan Başköy Eğitim Editörü üniversite harçları