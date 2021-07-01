Üniversite harçları zamlandı mı 2021? Üniversite harçları ne kadar oldu 2021? Üniversite katkı payı ücretleri
Üniversite harçları zamlandı mı 2021? Üniversite harçları ne kadar arttı? sorularının yanıtları yoğun ilgi görüyor. 2021-2022 eğitim - öğretim yılı öğrenci katkı paylarına yaklaşık yüzde 10 zam yapıldı. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre öğrencilerin ödemesi gereken yeni ücret çizelgesi haberimizde.
Üniversiteler 13 Eylül 2021 yılında yüz yüze eğitime başlayacak. Koronavirüs salgını sürecinde normalleşmeye geçilmesiyle okullar tek tek öğrencilerine kapılarını açmaya başlıyor. İkinci öğretim okuyan öğrenciler eğitimleri boyunca her dönem harç yatırmak durumunda.
ÜNİVERSİTE HARÇLARI ZAMNLANDI MI 2021?
2021-2022 eğitim - öğretim yılında üniversite öğrencilerinin ödeyeceği katkı payı ortalama yüzde 10 zamlandı. Öğrencilerin ödemesi gereken yeni ücret çizelgesi açıklandı. İşte tıp, diş hekimliği, hukuk, işletme ve daha bir çok bölümde okuyan öğrencilerin ödemesi gereken harçlar...
ÜNİVERSİTE HARÇLARI NE KADAR ZAMNLANDI?
Tıp fakülteleri: 706
Diş hekimliği:590
Veterinerlik: 462
Pilotaj: 562
Bilgisayar: 463
İnşaat: 463
Mimarlık: 463
Güzel Sanatlar: 377
Fen Edebiyat: 340
Hukuk: 374
İktisat: 374
İşletme: 374
İlahiyat: 340
Eğitim: 340
Yabancı Dil: 340
İletişim:340
Açık Öğretim: 77
Konservatuvar: 703
Turizm: 227
Uzaktan eğitim ve ikinci öğretim
Veterinerlik: 2549
Pilotaj: 5098
Bilgisayar: 1825
İnşaat: 1825
Mimarlık: 1825
Fen Edebiyat: 1530
Hukuk: 1379
İktisat: 1379
İşletme: 1379
Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler, önlisans ve lisans öğrencilerinin yararlandığı haklardan ve sunulan hizmetlerden aynı şekilde yararlanacak.