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Üniversite harçları zamlandı mı 2021? Üniversite harçları ne kadar oldu 2021? Üniversite katkı payı ücretleri

Üniversite harçları zamlandı mı 2021? Üniversite harçları ne kadar arttı? sorularının yanıtları yoğun ilgi görüyor. 2021-2022 eğitim - öğretim yılı öğrenci katkı paylarına yaklaşık yüzde 10 zam yapıldı. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre öğrencilerin ödemesi gereken yeni ücret çizelgesi haberimizde.

Üniversite harçları zamlandı mı 2021? Üniversite harçları ne kadar oldu 2021? Üniversite katkı payı ücretleri

Üniversiteler 13 Eylül 2021 yılında yüz yüze eğitime başlayacak. Koronavirüs salgını sürecinde normalleşmeye geçilmesiyle okullar tek tek öğrencilerine kapılarını açmaya başlıyor. İkinci öğretim okuyan öğrenciler eğitimleri boyunca her dönem harç yatırmak durumunda.

ÜNİVERSİTE HARÇLARI ZAMNLANDI MI 2021?

2021-2022 eğitim - öğretim yılında üniversite öğrencilerinin ödeyeceği katkı payı ortalama yüzde 10 zamlandı. Öğrencilerin ödemesi gereken yeni ücret çizelgesi açıklandı. İşte tıp, diş hekimliği, hukuk, işletme ve daha bir çok bölümde okuyan öğrencilerin ödemesi gereken harçlar...

Üniversite harçları zamlandı mı 2021? Üniversite harçları ne kadar oldu 2021? Üniversite katkı payı ücretleri

ÜNİVERSİTE HARÇLARI NE KADAR ZAMNLANDI?

Tıp fakülteleri: 706

Diş hekimliği:590

Veterinerlik: 462

Pilotaj: 562

Bilgisayar: 463

İnşaat: 463

Mimarlık: 463

Güzel Sanatlar: 377

Fen Edebiyat: 340

Hukuk: 374

İktisat: 374

İşletme: 374

İlahiyat: 340

Eğitim: 340

Yabancı Dil: 340

İletişim:340

Açık Öğretim: 77

Konservatuvar: 703

Turizm: 227

Uzaktan eğitim ve ikinci öğretim
Veterinerlik: 2549

Üniversite harçları zamlandı mı 2021? Üniversite harçları ne kadar oldu 2021? Üniversite katkı payı ücretleri

Pilotaj: 5098

Bilgisayar: 1825

İnşaat: 1825

Mimarlık: 1825

Fen Edebiyat: 1530

Hukuk: 1379

İktisat: 1379

İşletme: 1379

Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler, önlisans ve lisans öğrencilerinin yararlandığı haklardan ve sunulan hizmetlerden aynı şekilde yararlanacak.

RESMİ GAZETE 1 TEMMUZ PERŞEMBE

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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