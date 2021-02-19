Üniversite kayıt dondurma tarihleri 2021 | Üniversite kayıt dondurma dilekçe örneği

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelerin bahar döneminde kısmen yüz yüze eğitime başlayacağını açıkladı. Alınan yeni karar göre sıkı tedbirler alınıp, öğrenciler gruplara ayrılıp seyreltilerek uygulamalı dersler yüz yüze kampüste yapılacak. Ancak yüz yüze eğitime gelemeyecek öğrencilere de kayıt dondurma hakkı verildi.

ÜNİVERSİTE KAYIT DONDURMA TARİHLERİ 2021

Her üniversitenin kayıt dondurma tarihleri farklıdır. Detaylı bilgi almak için kendi üniversitenizin resmi internet sitesinden konuya ilişkin bilgi edinebilirsiniz.

ÜNİVERSİTE KAYIT DONDURMA NASIL YAPILIR?

Başvuru nedeninizi anlatan ve gerekli mazeretleri içeren bir dilekçe yazdıktan sonra içerisine bahsedilen mazeretler için gerekli resmi belgeler ve evraklar koyulur.

Başvuru süreci içerisinde, dilekçe ve mazeret belgeleri ile gerekli başvuru öğrenci işlerine ulaştırınız.

Üniversite başvuru cevabını 15 gün içerisinde öğrenciye iletir.

ÜNİVERSİTE KAYIT DONDURMA DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Üniversitede yüz yüze eğitim kayıt dondurma hakkı: YÖK kayıt dondurma 2021

YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması