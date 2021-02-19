Üniversite kayıt dondurma tarihleri 2021 | Üniversite kayıt dondurma dilekçe örneği
YÖK tarafından yapılan açıklamada, salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlanabileceği duyuruldu. İşte Üniversite kayıt dondurma dilekçe örneği...
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelerin bahar döneminde kısmen yüz yüze eğitime başlayacağını açıkladı. Alınan yeni karar göre sıkı tedbirler alınıp, öğrenciler gruplara ayrılıp seyreltilerek uygulamalı dersler yüz yüze kampüste yapılacak. Ancak yüz yüze eğitime gelemeyecek öğrencilere de kayıt dondurma hakkı verildi.
ÜNİVERSİTE KAYIT DONDURMA TARİHLERİ 2021
Her üniversitenin kayıt dondurma tarihleri farklıdır. Detaylı bilgi almak için kendi üniversitenizin resmi internet sitesinden konuya ilişkin bilgi edinebilirsiniz.
ÜNİVERSİTE KAYIT DONDURMA NASIL YAPILIR?
Başvuru nedeninizi anlatan ve gerekli mazeretleri içeren bir dilekçe yazdıktan sonra içerisine bahsedilen mazeretler için gerekli resmi belgeler ve evraklar koyulur.
Başvuru süreci içerisinde, dilekçe ve mazeret belgeleri ile gerekli başvuru öğrenci işlerine ulaştırınız.
Üniversite başvuru cevabını 15 gün içerisinde öğrenciye iletir.
ÜNİVERSİTE KAYIT DONDURMA DİLEKÇE ÖRNEĞİ
Üniversitede yüz yüze eğitim kayıt dondurma hakkı: YÖK kayıt dondurma 2021
YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması