Üniversite Kayıtları Ne Zaman 2020-2021 Kayıt Tarihleri

Üniversite Kayıtları , Merakla Beklenen YKS tercihlerinin açıklanmasının hemen ardından başlayacak ve herkes merak ile YKS sonuçlarını beklemeye başladı. YÖK Başkanı Prof. Doktor Halis Aygün YKS tercihlerinin bu hafta açıklanacağını açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; YKS sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler 29 Ağustos 2020 Tarihi itibari ile Elektronik ortamda kayıt yapabilecek ve Fiziksel kayıtlar 31 Ağustos 2020 Tarihinde başlayacak.

Üniversite Kayıtları Ne Zaman Başlıyor? Yapılacak

YKS sonuçlarına göre kayıt hakkı olan adayların kayıt işlemlerini elektronik ortamda 29 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapabilirken fiziksel olarka 31 Ağustos - 4 Eylül 2020 tarihlerinde yapabilecekler.

Peki Üniversiteler Ne Zaman Açılacak?

YÖK Başkanı Prof. Doktor Yekta Saraç'ın twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre,

"YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik." ifadesini kullanan Saraç, şunları kaydetti:"Bunun yanı sıra kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanıdık. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale geldi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecek. Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim sistemine bu vesileyle getirdiğimiz karma modelin (hibrit) hayırlı olmasını diliyoruz."

Saraç, karar süreçlerinde en fazla dikkat ettikleri hususun aileler tarafından kendilerine emanet edilen öğrenciler başta olmak üzere bütün akademik ve idari personelin sağlığı olduğunu vurguladı.

YÖK Başkanı Prof. Doktor Yekta Saraç'ın Twitter adresi: https://twitter.com/yekta_sarac

Konu ile alakalı olarak gelişmeleri oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.