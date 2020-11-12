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  3. Üniversite öğrencisi Tuba’yı öldüren erkek arkadaşı tutuklandı

Üniversite öğrencisi Tuba’yı öldüren erkek arkadaşı tutuklandı

Denizli'de üniversite öğrencisi kız arkadaşı Cennet Tuba Tokbaş'ı beraber yaşadıkları apartta boğarak öldürdüğü iddia edilen zanlı, annesinin ihbarı üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Üniversite öğrencisi Tuba’yı öldüren erkek arkadaşı tutuklandı

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümünde okuyan 22 yaşındaki Cennet Tuba Tokbaş, kaldığı aparta gelen erkek arkadaşı Eray H. tarafından boğularak öldürüldü. Genç kızın apart odasında ölü bulunmasının ardından polise teslim olan zanlı Eray H., cinayeti itiraf etti.

Kız arkadaşıyla yaşadıkları tartışmanın ardından öfkesine hakim olamadığı için cinayeti işlediğini ve korkuya kapılarak aparttan kaçtığını ifade eden cinayet zanlısı Eray H., Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan; cinayet zanlısı Eray H. ile hayatını kaybeden Cennet Tuba Tokbaş'ın 2 aydır apartta birlikte yaşadıkları, zanlının olayın ardından durumu annesine aktarmasıyla olayın ortaya çıktığı ve Eray H'nin öz annesinin ihbarıyla yakalandığı ortaya çıktı.

Üniversite öğrencisi Tuba’yı öldüren erkek arkadaşı tutuklandı

Üniversite öğrencisi Tuba’yı öldüren erkek arkadaşı tutuklandı

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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