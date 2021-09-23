Üniversite örgün öğretim nedir? Örgün öğretimin ikinci öğretimden farkı nedir? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılanlar arasına girdi. İşte detaylar...

ÜNİVERSİTE ÖRGÜN ÖĞRETİM NEDİR?

Eğitimin büyük bir kısmını oluşturan zorunlu ve zorunlu olmayan eğitim olarak ikiye ayrılan eğitim şekline örgün öğretim denir. Temel mantığın bir okul çatısı altında eğitim verilmesi olarak belirtilen örgün öğretim, kişinin okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar olan ve kişinin eğitim verilen yere giderek derslerini tamamladığı tüm eğitim basamaklarına denir.

ÜNİVERSİTEDE İKİNCİ ÖĞRETİM NEDİR?

İkinci öğretim, çeşitli eğitim programlarında verilen derslerin akşam saatlerinde olmasıdır. Eğitim içeriği aynı olmasına rağmen daha düşük puanla eğitim alınmasını sağlar. Örgün eğitimle aralarında bulunan farklardan biri, ikinci öğretim öğrencilerinin harç ücreti ödemesi gerekir.

İkinci öğretim ile örgün öğretim bölümlerinde okuyan öğrencilerin diplomaları aynıdır. Yalnızca ders aldıkları saatler gündüz ve akşam olarak fark gösterir. Bu bağlamda, ikinci öğretimin avantajları ile dezavantajları bulunur.



ÖRGÜN ÖĞRETİMİN İKİNCİ ÖĞRETİMDEN FARKI NEDİR?

Üniversitede örgün öğretim, birinci öğretim ve ikinci öğretim olarak ikiye ayrılır. Birinci öğretimde dersler öğleden önce ve öğleden sonra işlenir ve büyük çoğunlukla saat 5’e kadar günün dersleri bitmiş olur. İkinci öğretimde ise dersler akşam işlenir. Saat 16 veya 17:00’dan sonra ikinci öğretim dersleri başlar ve çoğunlukla 21:00-22:00 gibi dersler bitmiş olur. Bu durum okuldan okula farklılık gösterebilir.

İkinci öğretimde öğretmenler fazladan mesai yaptıkları için ekstradan ücret almak durumunda kalırlar ancak bu ücret devlet tarafından karşılanmaz. Bu sebeple ikinci öğretim ücretli bir eğitimdir. Öğrenciler 1. Dönem ve 2. Dönem için belirlenen harçlarını okulun anlaşma sağladığı bankaya yatırmak zorundadır. Harcını yatırmayan öğrencilerin eğitim alması mümkün değildir.

Kısaca ikinci öğretim de bir örgün öğretim çeşididir ve dersler okul çatısı altında verilir. Kişi derslere okul ortamında girer ve yüz yüze eğitim alır. Birinci ve ikinci öğretimin detaylı anlatılmasıyla örgün üniversite nedir sorusu cevaplanmış olacaktır. Aradaki fark ise sadece yüz yüze alınan eğitim farkıdır.