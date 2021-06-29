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Üniversite sınavları kaldırıldı mı, kaldırılacak mı 2021? YKS TYT AYT sınavları kalkıyor mu?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Üniversite sınavları hakkında yaptığı çağrı gündem oldu. Bahçeli "Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır." diye konuştu. Vatandaşlar da Üniversite sınavı kaldırılacak mı 2021? YKS TYT AYT sınavları kalkıyor mu? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Bahçeli'nin açıklamaları ve merak edilen soruların yanıtları.

Üniversite sınavları kaldırıldı mı, kaldırılacak mı 2021? YKS TYT AYT sınavları kalkıyor mu?

Üniversite sınavı kaldırılacak mı 2021? YKS TYT AYT sınavları kalkıyor mu? soru başlıkları yoğun şekilde araştırılıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında flaş bir çağrıda bulundu. Bahçeli'nin çağrısı büyük ses getirdi. Milyonlarca kişi üniversite sınavlarının kaldırılıp kaldırılmayacağını merak etmeye başladı. 

ÜNİVERSİTE SINAVLARI KALDIRILDI MI, KALDIRILACAK MI 2021?

Milliyetçi Harekete Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında "Biz gençlerimizin bir sınava mahkum olmasına karşıyız ve yeni bir sistemi arzuluyoruz. Pek çok üniversitenin kontenjanı dolmamaktadır. Sınavsız üniversite tezini savunuyor ve Türkiye'nin bu sisteme geçecek güce sahip olduğunu düşünüyoruz. Böylece öğrencilerimizi evlatlarımızı yarış atı gibi görmemiş ve müfredat kapsamında başarı ortalaması, olgunlaşma sınavları gibi fırsat eşitliği gözetilerek üniversite geçişi sağlanabilir. Türkiye sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek güçtedir." dedi.

Üniversite sınavı kaldırılacak mı 2021? Üniversite sınavları kalkıyor mu?

YKS TYT AYT SINAVLARI KALKIYOR MU?

Yıllardır konuşulan sınavsız üniversite sistemiyle ilgili Bahçeli'nin açıklamaları bir hayli heyecan uyandırdı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) kaldırılması gündeme geldi. Ancak konuya dair ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi.

Üniversite sınavı kaldırılacak mı 2021? Üniversite sınavları kalkıyor mu?

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