Yükseköğretim Kurumları Sınavı kısaca YKS, bu yıl 27 28 Haziran tarihlerinde 2.5 milyona yakın adayın katılımı ile gerçekleşti. Bu yıl sınava giren adaylara YKS sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin resmi internet sitesi ve ya mobil uygulamasından öğrenebilecekler. Hayallerindeki üniversiteye girmek isteyen adaylar merakla YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Öte yandan sonuçların belirlenen tarihten daha erken açıklanacağına dair iddialar gündeme geldi. Peki Üniversite sonuçları ne zaman belli olur? YKS sonuçları ne zaman açıklanır?

ÜNİVERSİTE SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

YKS sonucunun açıklanacağı tarih belirlendi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 28 Temmuz tarihinde açıklanacak.

Adaylar, sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM'nin 2020 sınav takviminde yer alan bilgiye göre YKS sınav sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak. Adaylar, sonuçların erken açıklanmasını umut ediyor, ancak sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili herangi bir değişiklik bulunmuyor.

Adaylara YKS sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzu yayımlanacak. Tercihlerin, 29 Temmuz itibariyle başlaması beklenmekte.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.