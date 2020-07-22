Üniversite tercihleri ne zaman, saat kaçta bitecek 2020?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 6 Ağustos'ta başlayacağını açıkladı. 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, da bugünden itibaren 24 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinde incelenebilecek.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

2020-YKS tercihleri, 6-14 Ağustos'ta alınacak. Adaylar tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Saat hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 28 Temmuz'dan açıklanacak. ÖSYM’nin, YKS sonuçlarını 10.00’da erişime açması bekleniyor.

YKS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercihte bulunacak.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar ön lisans programlarını, Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ilgili puan türünde 170 ve daha fazla puan alanlar lisans programlarını tercih edebilecek.

Adaylar, tercih işlemlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile 29 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak gerçekleştirecek. İşlemlerini tamamlayan adaylar, belirlenen süre içerisinde tercihlerinde değişiklik yapabilecek.

Adayların, işlemlerini tamamladıktan sonra tercih süresi içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden tercih bilgilerini kontrol etmesi ve yazıcıdan listelerini alması gerekiyor.

2020 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih uzmanların yaptığı yorumlara göre 01 Ağustos 2020 - 10 Ağustos 2020 tarihleri arasında sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Tatil yada alternatif programları olan üniversite adaylarının 2020 YKS sonuçlarının açıklanacağı beklenen bu tarihlere göre program yapmaları tavsiye olunur. Bir önceki sene YKS SONUÇLARI 06 Ağustos Tarihinde açıklanmıştı.

Üniversite tercihleri internetten yapılır mı? YKS tercihi nasıl yapılır?