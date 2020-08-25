Milyonlarca aday, hayallerindeki üniversiteye ve bölüme yerleşebilmek için YKS'de ter döktü. Tercih işlemlerinin 6-14 Ağustos tarihleri arasında tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarih ve saat için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki Üniversite yerleştirme (tercih) sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak?

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden ''Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız.'' açıklamasında bulundu.

YKS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM YKS tercih sonuçlarını her yıl saat 10.00'da açıklıyor. Bu nedenle sonuçların bu hafta içerisinde sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2020

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversitede herhangi bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar üniversite kayıt işlemlerini 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Öte yandan elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.