Üniversiteli Burcu gözyaşları eşliğinde toprağa verildi

Kaza önceki gün, Kastamonu-Daday karayolunun Gölköy köyü mevkiinde gerçekleşti.

Daday'dan Kastamonu yönüne giden 26 yaşındaki Refik İlhan Abazalı'nın kullandığı 19 AAJ 663 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı ve şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü Refik İlhan Abazalı ve yanında oturan Muhammed Mücahit Kızılarslan (24) yaralandı. Arka koltukta oturan Burcu Örnek (21) ile Kübra Aldırmaz (24) ise araçtan fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

GENÇ KIZ BURSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda 2'nci sınıf öğrencisi olan ve bir dönem Kadınlar 3'üncü Ligi'nde mücadele eden Karadeniz Ereğli Genç Yıldızspor'da futbol oynayan Burcu Örnek'in cenazesi, Bursa'nın İnegöl ilçesine getirildi. Örnek, Emirsultan Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Kavaklaraltı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Kübra Aldırmaz ise memleketi Zonguldak’ta toprağa verildi.