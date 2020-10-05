Üniversiteli genci öldüren katil: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm

Eskişehir'de 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Raşit Alp, sosyal medya üzerinden 32 yaşındaki Mustafa Şen ile tanıştı. İddiaya göre Raşit Alp, Mustafa Şen'i evine davet etti. Cinsel ilişki için gittiği evde Alp'i 8 bıçak darbesiyle öldüren Şen, yakalanarak mahkemeye çıkarıldı. Hakkında müebbet hapis cezasının yanı sıra 14 yıldan 28 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Şen, ''İstemediğim bir şekilde aniden oldu. Şahsın benimle dalga geçmesi, bana saldırması yüzünden oldu.'' diye konuştu.

ÖMÜR BOYU VE 28 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, katil zanlısı Mustafa Şen hakkındaki soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianame 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Şen hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasının yanı sıra nitelikli yağma suçundan 15 yıla kadar, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçundan 6 yıla kadar, güveni kötüye kullanma suçundan 2 yıla kadar, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 28 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

''BENİMLE DALGA GEÇTİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜM''

Mustafa Şen ifadelerinde Raşit Alpi’yi aralarında çıkan tartışma sonucu bıçakla öldürdüğünü itiraf etti. Sosyal medya üzerinden tanıştığı Alpi’nin evine cinsel ilişki viçin gittiğini ve 70 lira para verdiğini anlatan Şen, “İsminin sonradan Raşit olduğunu öğrendiğim kişi bana sosyal medya üzerinden arkadaşlık isteği gönderdi. Daha sonra bir süre mesajlaştık. Daha sonra beni arayıp evine davet etti. Eve gittiğimde üzerini değiştirip sadece iç çamaşırıyla kaldı ve benden 70 lira para istedi. Ben de istediği parayı verdim. İlişkiye gireceğimiz sırada ben ereksiyon olamadım, yapamadığım için ‘Sen de mi bizdensin neden yapamıyorsun?’ diyerek benimle dalga geçti. Ben de birden sinirlenerek bağırdım. Bana vurmaya kalktı. Ben de kendisinin boğazını sıktım. Montumun cebindeki bıçağı alıp birkaç defa sapladım” dedi.

''İSTEMEDİĞİN BİR ŞEKİLDE, ANİDEN OLDU''

Tartışma sırasında olayın çok ani geliştiğini ve bazı kısımları hatırlamadığını söyleyen Şen, “O anki şokla yakalanmamak için anahtarın ve cüzdanını alıp evden çıktım. Kapıyı da üzerinden kilitledim. Evime gittim, aldığım telefonu da taşla ezdim. Kanlı bıçağı evimin lavabosunda yıkayıp mutfak dolabının üzerine bıraktım. Böyle bir olay yaşandığı için çok pişmanım. İstemediğim bir şekilde aniden oldu. Şahsın benimle dalga geçmesi, bana saldırması yüzünden oldu. Polisler evime geldiğinde Raşit Alpi’nin aldığım cüzdanı ve banka kartlarını teslim ettim. İçinden aldığım 80 lirayı harcamıştım” diye konuştu.

AİLE ŞİKAYETÇİ

Eskişehir 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Mustafa Şen, ifadesini tekrar ederek pişman olduğunu söyledi. Raşit Alpi’nin ailesi de sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek en ağır cezayı almasını talep etti. Mahkeme sanık Şen’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.