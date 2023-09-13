Üniversiteyi kazanan gençler bu haberi bekliyordu! Yurt başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve spor Bakanı Osman Aşkın Bak düzenlediği basın toplantısında üniversiteli gençlerin merakla beklediği 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

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Üniversiteyi kazanan gençler bu haberi bekliyordu! Yurt başvuru sonuçları açıklandı

Son Dakika haberler: Gençlik ve spor Bakanı Osman Aşkın Bak düzenlediği basın toplantısında üniversiteli gençlerin merakla beklediği yurt başvuru sonuçlarını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın açıklamalarından satır başları:

Yurt kapasitemiz geçtiğimiz yıla oranla artış gösterdi. An itibarıyla 81 il, 260 ilçe ve KKTC’de olmak üzere 822 yurt ve toplam 950 bin yatak kapasitesi ile gençlerimizin hizmetindeyiz.

GSB yurtlarında ilk aşamada, yüzde 87'lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık.

2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenilebilecek.

DETAYLAR BİRAZDAN...

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