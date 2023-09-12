YKS ek tercih kılavuzuyla üniversitelerin boş kontenjanları yayınlandı! İşte ÖSYM 2023-YKS ek tercih kılavuzu pdf

ÖSYM 2023-YKS ek tercih kılavuzunu 2. yerleştirme başvuruları öncesinde adayları bilgilendirmek amaçlı erişime açtı. YKS ek tercihleri Eylül ayının 12-17 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, üniversitelerin YKS boş kontenjanları doğrultusunda tercihlerini gerçekleştirecekler. İşte ÖSYM 2023-YKS ek tercih kılavuzu pdf bağlantısı.
YKS ek tercih süreci başladı. Üniversite yerleştirmeleri kapsamında herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler YKS ek tercih kılavuzu doğrultusunda yeniden tercih yapabilecekler. Üniversitelerin yerleştirme sonrasında YKS boş kontenjanlarını ÖSYM'ye bildirmesinin ardından ön bilgilendirme amaçlı ÖSYM 2023-YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı. İşte YKS boş kontenjanları, ÖSYM 2023-YKS ek tercih kılavuzu pdf
2023-2024 Eğitim dönemi için üniversite kayıt işlemlerinin ardından ek yerleştirme süreci başladı. YKS ek tercihleri Eylül ayının 12-17 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır.
YKS BOŞ KONTENJANLARI ÜNİVERSİTE EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI
ÖSYM, YKS ek tercih başvuruları öncesinde adayları bilgilendirmek amaçlı tercih kılavuzunu erişime açtığını da duyurdu.
2023-YKS boş kontenjanları üniversite ek tercih kılavuzu'na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. ÖSYM 2023-YKS ek tercih kılavuzu, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır.
Tercih yapacak adayların tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacak olan ÖSYM 2023-YKS ek tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.
ÖSYM 2023-YKS EK TERCİH KILAVUZU PDF (ÖN BİLGİ)
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında ek tercih yapacak adayların 2023-YKS ek tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri, tercihlerini YKS boş kontenjanları doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber