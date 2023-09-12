Morca mağarası nerde, içinde ne var derinliği kaç metre, Morca mağarasına nasıl gidilir?

ABD'li Mark Dicky'i (40), Morca Mağarası'nda 1040 metre derinlikte araştırma yaparken rahatsızlanarak mahsur kaldı. Peki, Morca Mağarası nerede? Amerikalı araştırmacının mahsur kaldığı Morca mağarası nerede bulunuyor?

MORCA MAĞARASI NEREDE?

Amerikalı araştırmacı Mark Dicky, Morca Mağarası'nda 1040 metre derinlikte araştırma yaparken rahatsızlanarak mahsur kaldı. Bunun üzerine vatandaşlar, Morca mağarası nerede? Morca Düdeni kaç metre derinlikte? ABD'li mağaracı kurtarıldı mı? araştırmaları arama motorlarında hız kazandı.

Türkiye'nin güneyinde yer alan Taşeli Platosu'nda konumlanan Morca Mağarası, batıda Antalya Akseki ile doğuda Mersin Silifke arasında uzanan bu plato üzerinde bulunmaktadır. Morca Mağarası, Türkiye'nin bilinen en derin üçüncü mağarası olarak kayıtlara geçmektedir ve doğal güzellikleriyle dikkat çekmektedir.

MORCA MAĞARASININ DERİNLİĞİ NE KADAR

Mersin'in Anamur ilçesinde bulunan ve 2 bin 100 rakımda yer alan Morca Mağarası, Türkiye'nin en derin üç mağarasından biri olarak öne çıkıyor. İşte bu doğa harikasında tam 11 yıldır süren yoğun bir araştırma çalışması devam ediyor. Dağın içine gizlenen bu mağara, sadece doğanın güzellikleri ile değil, aynı zamanda dağcıların deneyimlerinin sıradışı bir öyküsüne sahip.

MORCA MAĞARASININ İÇİNDE NE VAR?

Bir grup profesyonel mağaracı, geçen yıl araştırma için girdikleri Morca Mağarası`nda 1260 metre derinde bulunan gölcüklerde çift ayaklılar grubuna mensup, karideslerin akrabası olan ve halk arasında "yangıç" ismiyle bilinen 1,5 santimetre uzunluğa sahip canlıların yaşadığını belirledi

MORCA MAĞARASINA NASIL GİDİLİR?

Türkiye'nin güneyinde yer alan Taşeli Platosu'nda konumlanan Morca Mağarası, batıda Antalya Akseki ile doğuda Mersin Silifke arasında uzanan bu plato üzerinde bulunmaktadır.

İndiği mağarada Mide kanaması geçiren ABD'li bilim adamı Mark Dickey, 9 gün sonra sağ salim çıkarıldı