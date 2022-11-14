Ünlü astrolog Nihan Urel'in günler önce söyledikleri gerçekleşti! Kötü şeyler yaşanacağını "Hepimizin ortak vicdanını etkileyecek" şeklinde açıklamıştı!

İstiklal Caddesi2nde yaşanan patlama sonrası astrolog Nihan Urel'in tutulmadan sonra yaşanacak bazı kötü olaylar ile ilgili yaptığı açıklamalar gündem oldu.

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Taksim İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan olay sonrası 6 kişi hayatını kaybetti 81 kişi ise yaralandı. Kısa süre içinde tespit edilen teröristin yakalanarak emniyete götürüldükten sonra verdiği ifadelerde Suriye uyruklu olduğu ve ülkeye kaçak yollardan girerek aylarca bir iş yerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Ünlü astrolog Nihan Urel'in günler önce söyledikleri gerçekleşti! Kötü şeyler yaşanacağını Hepimizin ortak vicdanını etkileyecek şeklinde açıklamıştı!

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bombalı saldırının etkileri dünden beri geniş bir yankı uyandırarak devam ederken sosyal medyada astrolog Nihan Urel'in günler önce ülke adına yaptığı ve gerçekleşeceğini düşündüğün söylediği bazı açıklamalar gündem oldu.

Ünlü astrolog Nihan Urel'in günler önce söyledikleri gerçekleşti! Kötü şeyler yaşanacağını Hepimizin ortak vicdanını etkileyecek şeklinde açıklamıştı!

"KAZA OLABİLİR, PATLAMA OLABİLİR, SALDIRI OLABİLİR..."

Nihan Urel "Kasım 10-11-12 maalesef yani felaket tezgahı gibi olmak istemem ama biraz böyle bir tutulma. Riskli tarihler dokuz Kasım, on Kasım, on bir Kasım, on iki Kasım oldukça kötü görünüyor. Öyle düşünüyorum. Şimdi aniden olacak. İşte bu kaza olabilir, patlama olabilir, saldırı olabilir, terör olabilir. Bilmiyorum yani hepimizin ortak vicdanını etkileyecek ve üzecek üzüleceğimiz bazı olaylar var burada. Ama bunlar çok ilginç maalesef" şeklinde açıklamalarda bulundu.

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