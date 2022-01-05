Ünlü Benzeşmesi ne demek, TDK'ya göre Ünlü Benzeşmesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ünlü benzeşmesi ne demek? Ünlü benzeşmesi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ünlü benzeşmesi kelimesi. Peki ünlü benzeşmesi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ünlü benzeşmesi nedir, ünlü benzeşmesi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÜNLÜ BENZEŞMESİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ünlü benzeşmesi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ünlü benzeşmesi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ünlü uyumu

