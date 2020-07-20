Oyuncu Bülent Emrah Parlak ile meslektaşı Burcu Gönder, 2015 yılında evlenmişti. 2016’da bir kız çocukları dünyaya gelen çift geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldıklarını açıkladı. Oyuncu Burcu Gönder, Parlak’ın kendisine ekonomik ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia ederek iki hafta önce korunma talebinde bulundu.

TEKTAŞ'INI SATTIRDI İDDİASI

İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan boşanma dilekçesinde Parlak’ın evlilikleri boyunca eşi Gönder’i sürekli eleştirdiği ve bu eleştirinin boyutunu aşarak hakaret derecesine kadar çıktığı ifade edildi. Parlak’ın maddi durumunun Türkiye koşullarının üzerinde olmasına rağmen eşine ekonomik baskı uyguladığının anlatıldığı dilekçede büyük yankı uyandıracak ifadelere yer verildi: “Bülent Emrah Parlak, Burcu Gönder’in tektaş yüzüğünü sattırıp onun parasını dahi almıştır. Öfke problemi olan Parlak’ın bu durumu çevresi tarafından da bilinmektedir. Bu nedenle Gönder eşine boşanma davası açmayı istemekte, ancak bu süreçte zarar göreceğinden endişe etmektedir. "

ÖNCE KORUNMA TALEP ETTİ SONRA ANLAŞMAYA VARDI

Burcu Gönder'in eşinin agresif tutumları nedeniyle önce korunma talep ettiği öğrenildi. Dilekçede yer alan ifadelerde: "Hiçbir geliri olmayan Burcu Gönder ile çocuğunu evden atmaya çalışmıştır. Bu sebeple boşanma davası açmak isteyen Gönder’in davalının agresif yapısı nedeniyle zarar görmesinden korunması için tedbir talep ediyoruz”

Bu talebi değerlendiren mahkeme Burcu Gönder’i haklı buldu. Mahkeme, davalı Parlak’ın 1 ay süreyle eşine yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve Gönder’in şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesine karar verdi.

ANLAŞMALI BOŞANMA

Daha sonra Burcu Gönder, yeniden mahkemeye başvurarak verilen tedbir kararının kaldırılmasını istedi. Eşiyle uzlaşarak anlaşmalı boşanma yoluna gittiğini dilekçesinde ifade eden Gönder, eşinin tedbir verilmesini gerektirecek herhangi bir davranışlarda bulunmadığını bildirdi.