Ünlü çift ikinci çocuklarına kavuştu!

Habertürk'ün haberine göre ,dünyaca ünlü Şarkıcı ve oyuncu Justin Timberlake ile Jessica Biel, 19 Ekim 2012'de İtalya'da evlenmişti. Çiftin bu evlilikten 2015 yılında dünyaya gelen Silas isimli bir çocukları bulunuyordu.

İKİNCİ KEZ BABA OLDU

Geçen yıl eşi Jessica Biel'i rol arkadaşı ile aldattığı iddiaları ile gündeme gelen Timberlake, ikinci kez baba oldu. Hamileliğini saklayan Jessica Biel'in bebek haberi herkesi şaşırttı. Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır toplum içine çıkmayan Biel'in, bir süre önce bebeğini dünyaya getirdiği öğrenildi.

İHANET İDDİALARI

Diğer taraftan geçen sene ihanet iddiaları ile konuşulan Justin Timberlake, bir yapımda birlikte rol aldığı arkadaşı Alisha Wainwright el ele görüntülenmiş ve o dönemlerde eşi ile boşanacağı konuşulmuştu.

39 yaşındaki ünlü şarkıcı, bu konuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yapmış ve Wainwright ile aralarında bir şey olmadığını söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Dedikodulardan olabildiğince uzak duruyorum ama ailem için, sevdiğim insanları incittiği için son söylentilerin önemli olduğunu hissediyorum. Birkaç hafta önce şiddetli bir şekilde yargılandım ama netleştireyim, rol arkadaşımla aramda hiçbir şey olmadı."

"ÇOK ALKOLLÜYDÜM"

Timberlake açıklamalarına şöyle devam etmişti: "O gece çok fazla alkollüydüm ve davanışımdan dolayı pişmanım. Daha iyi tanınmalıydım. Bu, oğluma sunmak istediğim bir örnek davranış değil. Onları bu utandırıcı duruma soktuğum için harika karımdan ve ailemden özür diliyorum. Elimden geldiğince en iyi eş ve baba olmaya odaklanıyorum. Ama bu davranışım, o çabaya yakışmadı."