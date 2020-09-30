Ünlü doktordan skandal! Binlerce hastanın kemikleri evinden çıktı

İngiltere’nin Birmingham şehrindeki Edgbaston Hastanesi’nde çalışan Dr. Derek McMinn, kalça kemiğine implant operasyonuyla ülkesinde bir hayli bilinen bir doktor. Ünlü doktorun adı ise skandal bir olaya karıştı.

McMinn, 25 yıl boyunca 5 bin 224 hastaya ait vücut parçalarını izinsiz olarak evinde sakladığı tespit edildi.

The Independent’ın haberine göre, kalça protezi ameliyatlarında önde gelen isimlerden biri olan ve ünlü tenisçi Andy Murray’nin kortlara dönmesini sağlayan tekniği geliştiren doktorlardan McMinn, yaklaşık 25 yıldır operasyondan sonra hastalarının kemiklerini saklıyor.

Politikacılardan, sporculara ve ünlü isimlere kadar binlerce kişiyi ameliyat eden McMinn’in sakladığı kemikler Worcestershire’daki evinde bulundu.

HASTANEDEKİ HERKES SUSMUŞ

İnsan Dokusu Kurumu (HTA) olayla ilgili soruşturma başlatırken, McMinn’in kemiklerini sakladığı hastaların sayısının 5 bin 224’ü bulduğu, bunların arasında çocukların da olduğu belirtildi.

Dr. McMinn, kalça kemiğine implant operasyonuyla biliniyor.

Independent’a konuşan bir kaynak, hastanedeki pek çok kişinin bu durumdan haberi olduğunu, kemiklerin saklanması için yardım ettiğini ancak McMinn’in çok nüfuzlu olması sebebiyle bunu gizli tuttuklarını öne sürdü.

''HASTANE ONA AİT GİBİ''

Soruşturmanın gidişatı gereği ismini vermeyen kaynak, “Yaptıklarının hepsinin üstü örtüldü. Hastaların hiçbirinin kemiklerinin saklandığından haberi yoktu. Hastane için altın yumurtlayan bir tavuktu. Büyük bir gelir elde edilmesini sağlıyordu. O kadar uzun süredir orada ki, adeta hastane ona ait gibi. Bu kadar zaman bunun olmasına müsade etmeleri akıl alır gibi değil” dedi.