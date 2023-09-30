Ünlü ekonomistten 2024 asgari ücret tahmini! Bakın ne kadar olacakmış?

Ekonomist Muhammet Bayram, 2024 asgari ücretiyle ilgili tahmini açıkladı. Açlık sınırının 14 bin lira seviyesinde olduğun değinen Bayram, "Ben en az yüzde 40-45'lik artış yapılacağını düşünüyorum. Minimum 15 bin TL’den başlayacak bir asgari ücrete işaret ediyor." dedi.

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Ünlü ekonomistten 2024 asgari ücret tahmini! Bakın ne kadar olacakmış?

Milyonlarca asgari ücretlinin gözü kulağı 2024 yılında yapılacak zamma çevrilmiş durumda. Yeni yılda asgari ücretin kaç lira olacağı şimdiden merak konusu oldu.

2024 Asgari ücret tahmini

Peki asgari ücret çalışmalarında son durum ne? Ekonomist Muhammet Bayram, Milliyet'e konuştu:

"Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan memura yüzde 50’ye yakın artış yapılacağını açıklamıştı. Burada toplu sözleşme zammı artı enflasyon kapsamında bir artış yapılacağı için yüzde 50’ye yakın tahminde bulunuldu. Bu aslında enflasyon farkı ile oluşacak zamdır.

Asgari ücretliler sadece enflasyon artışına göre zam almıyor. Bununla beraber geçim endeksleri işverenlerin rekabetine ilişkin fiyatlamalar, sigorta prim yükleri düşünülerek çalışma yapılıyor. Yine TÜRK-İŞ’in yaptığı açlık ve yoksulluk sınırlaması var. Açlık sınırı 14 binler seviyesinde, yoksulluk sınırı 40 binler seviyesine çıkmış durumda. Bunlar göz önüne alınacaktır.

Eski Bakan döneminde Bakanlık bir anket çalışması yapmıştı. ‘Asgari ücret ne kadar olmalı?’ diye sorulmuştu. Benzer doneler toplandıktan sonra asgari ücretle ilgili karar verilecektir. Ben en az yüzde 40-45'lik artış yapılacağını düşünüyorum. Minimum 15 bin TL’den başlayacak bir asgari ücrete işaret ediyor. Bölgesel asgari ücretlerin konuşulması, asgari ücretlilerin sigorta primlerinin azaltılması ücretliler üzerinde vergisel adaletsizliklerin ortadan kaldırılması, çalışanların vergilerinin sabitlenmesi gibi hususlar önemli başlıklar içerisinde olacaktır. Büyük bir reformla birlikte asgari ücret kısmı kadar ücretlerden vergi alınmıyor. Bunun daha da genişletilmesi gerekmektedir.”

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