Ünlü fenomen Merve Taşkın hakkında 8 yıla kadar hapis istemi!

YouTube fenomeni Meriç İzgi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettiren Merve Taşkın hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İzgi, arkadaşı Merve Taşkın hakkında; hakaret, kişisel verileri yayma ve müstehcenlik suçlamaları kapsamında savcılığa şikayet dilekçesi sundu.

İzgi, şikayetinde şu ifadelere yer verdi:

"İnstagram da 577 bin takipçisi bulunan Merve Taşkın müstehcen bir paylaşımda bulunmuştur. Taşkın'ı takip eden kişilerin çoğunluğu 18 yaşın altında olmasına rağmen kendisi hesabının hikaye bölümünde, "Ben artık b... değilim, merakımdan yaptım" şeklinde toplum ahlakına aykırı küçük çocuklar için büyük özenti oluşturabilecek müstehcen açıklamalarda bulunmuştur."

Merve Taşkın'ın açıklamaları sonrası Meriç İzgi," Böyle paylaşımlar mı yapıyorsun sen ya paylaşımını utanç verici buldum" ifadesine yer verdiği bir mesaj gönderdi.

Merve Taşkın ise Meriç İzgi'ye "En azından senin gibi bazı şeyleri saklamıyorum insanlardan, gerçi saklasan da herkes biliyor. Bari benim flörtleştiğim insanlardan uzak dur" yanıtını verdi.

MERİÇ İZGİ, KENDİSİNİ DEŞİFRE EDEN MERVE TAŞKIN HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Merve Taşkın ile Meriç İzgi arasında geçen konuşma bir süre sonra Merve Taşkın'ın hesabında hikaye olarak paylaşıldı ve bazı iddialar ortaya atıldı. Meriç İzgi kendisini deşifre eden Taşkın'ın paylaşımı sonrası savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sosyal medya fenomeninin şikayetinin ardından Merve Taşkın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Merve Taşkın, İzgi'yi sosyal medya aracılığı ile tanıdığını herhangi bir husumeti olmadığını, sosyal medya fenomeni oldukları için birbirlerinin arkadaş listesinde olduklarını, söz konusu İnstagram profilinin kendisine ait olduğunu ancak şikayete konu olan paylaşımı kendisinin yapmadığını başka kişiler tarafından hesabının ele geçirildiğini iddia etti.

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Merve Taşkın'ın suçta kurtulmaya yönelik ifade verdiğini belirterek şüpheli hakkında, " Hakaret", "Kişiler Arasındaki Haberleşmenin Gizliliğini Alenen İfşa Etme" suçları kapsamında 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

MERİÇ İZGİ KİMDİR?

Meriç İzgi, 1996 yılında Adana'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Moda Tasarım Bölümünde eğitim gören Meriç İzgi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçi sayısını arttırmıştır.

Yazar Fırat İzgi'nin oğlu olan Meriç İzgi, ilerleyen süreçte kendi markasını kurmak, halihazırda üzerinde çalıştığı tasarımları bu marka çatısı altında sunmak istemektedir.

Meriç İzgi'nin yaklaşık 250 parçalık bir koleksiyonu bulunmaktadır.

MERVE TAŞKIN KİMDİR?

1998 yılında İstanbul'da doğan Merve Taşkın, Twitter'da birçok kez TT oldu. Merve Taşkın, ilk olarak 2017 Eylül ayında, Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Beşiktaş’ın Porto’yu yendiği maç sonrası yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmişti. Beşiktaş’ın Porto’yu mağlup etmesi durumunda göğsüne Beşiktaş yazıp paylaşma sözü veren Taşkın bu sözünü yerine getirmişti.