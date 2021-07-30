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Ünlü fizikçi Prof. Toşihide Masukawa kanserden öldü

Son dakika... 2008 Nobel Fizik Ödülü sahibi Japon kuramsal fizikçi Prof. Toşihide Masukawa kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Masukawa atomaltı fizikte doğada en az 3 kuark ailesinin varlığını öngören spontane kırık simetrinin kökeninin keşfi çalışmasıyla tanınmıştı.

Ünlü fizikçi Prof. Toşihide Masukawa kanserden öldü

Son dakika... Kyoto Üniversitesi öğretim görevlisi ünlü fizikçi Prof. Toşihide Masukawa 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. 

Kyodo ajansının haberine göre, Masukawa bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

Japonya'nın Nagoya kentinde 1940 yılında doğan fizikçi, Nagoya ve Kyoto üniversitelerinde bilimsel araştırmalarda bulunmuştu.

Ünlü fizikçi Prof. Toşihide Masukawa kanserden öldü

Toşihide, atomaltı fizikte doğada en az 3 kuark ailesinin varlığını öngören spontane kırık simetrinin kökeninin keşfi çalışmasıyla tanındı. Bu çalışma ile 2008'de Nobel Fizik Ödülü'nü kazananlar arasında yer almıştı. Japon bilim insanı bu ödülü meslektaşları Kobayaşi Makoto ve Nambu Yoiçiro ile paylaşmıştı.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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