Ünlü futbol menajeri, 'Drift' görüntülerinden sonra ceza aldı!

Türkiye'de bir çok büyük takımın futbolcularının menajerliğini üstlenen şirketin kurucusu ve CEO'su Mustafa Erdem Karagöl'ün 2018 yılında başkentte çekilen görüntüleri şimdi gündem olunca başı derde girdi.

Ankara'nın işlek caddelerinde trafiğin yoğun olduğu sıralarda lüks otomobiliyle aşırı hızda drift yapan Mustafa Erdem Karagöl, o anların görüntülerini Tik Tok uygulaması üzerinden takipçileri ile paylaştı. Karagöl, paylaştığı videoların birinde, araç trafiğine açık bir kavşakta otomobiliyle uzun süre drift yapıp sonrasında hızla gözden kayboldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Diğer bir videoda ise Karagöl'ün, Ankara'nın en işlek bulvarlarından Dumlupınar Bulvarı'nda saatte 200 kilometrenin üzerinde bir hızla araç kullanırken, otomobiline patinaj yaptırmaya çalıştığı görüldü. Karagöl'ün Tik Tok'tan paylaştığı videolar, diğer sosyal medya mecralarına da yansıdı. Karagöl'ün videoları sosyal medya da eleştiri yağmuruna tutuldu.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Olayla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Konuyla ilgili yürütülen çalışmalar neticesinde araç sürücüsü Mustafa Erdem Karagöl isimi şahıs gözaltına alınmış, yapılan incelemede görüntülerin 2018 yılına ait olduğu tespit edilmiştir. Trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan hakkında adli işlem başlatılan sürücünün ehliyetine el konulmuş ve 8 bin 353 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca araç trafikten men edilmiştir" denildi.