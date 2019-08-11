Ünlü Futbolcu Mesut Özil'e bıçaklı saldırıda 2 Türk gözaltına alındı!

Londra'da girişimi ve ardından bıçaklı saldırıya maruz kalan ünlü futbolcu Mesut Özil ve Sead Kolasinac, polis soruşturması altında oldukları için Arsenal'in Newcastle maçının kadrosuna alınmamıştı.

Mesut Özil'in evinin yakınında yakalanan Ferhat Ercan ve Salaman Ekinci adlı kişiler, polis tarafından 6 Eylül'de mahkemeye çıkartılacak.

Türk oldukları belirtilen 27 yaşındaki iki ismin, şüpheli olarak tutulduğu belirtildi.

MESUT ÖZİL VE SEAD KOLASINAC'A 24 SAAT YAKIN TAKİP

Öte yandan Mesut Özil ve Sead Kolasinac, saldırma girişimi nedeniyle 24 saat koruma altına alındı. Polis, 24 saat boyunca iki futbolcuyu da yakından izliyor.